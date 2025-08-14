Un bărbat și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. În România, a încercat să-l preschimbe cu unul românesc. Ce s-a întâmplat

Un bărbat, I. G., și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. Când s-a întors în România, cetățeanul a încercat să-l preschimbe cu unul românesc, știind, însă, că documentul este ilegal.

Un bărbat și-a achiziționat, cu suma de 3.000 de euro, un permis auto fals.Ulterior, acesta s-a întors în România și, în iulie 2022, bărbatul a încercat să își preschimbe permisul cu unul românesc. Bărbatul se prezentase la Serviciul Permise Rutiere Constanţa, declarând că documentul din Italia ar fi fost obținut în mod legal.

Ce a pățit un bărbat din Constanța care și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro

Cetățeanul a declarat în fața angajaților Serviciului Permise Rutiere Constanța că permisul de conducere, cu seria AA, emis la data de 09.03.2021, ar fi fost eliberat de autoritățile din Italia. Tot atunci, a predat documentul fals către angajații Serviciului Permise Rutiere și a solicitat să îi fie emis un permis românesc.

Ulterior, Serviciul Permise Rutiere, cu adresa nr. 62228/05.08.2022, a purtat discuții cu autoritățile italiene. Angajații au aflat că bărbatul care solicitase preschimbarea permisului auto nu figura ca posesor al permisului de conducere prezentat de el. Mai mult decât atât, nici nu figura ca titular al vreunui permis auto eliberat în Italia.

Având în vedere aceste aspecte, bărbatului i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect. De asemenea, el a arătat că, în 2022, a cunoscut o persoană care l-a ajutat să obțină, în mod ilegal, permisul auto. Plătise 3.000 de euro pentru documentul contrafăcut.

Depusese permisul fals la Serviciul Permise Rutiere Constanța și a primit o dovadă de circulație. Însă, când i s-a comunicat că permisul este fals și că urmează să fie contactat de poliție, a recunoscut că documentul este ilegal și că își regretă faptele. În urma acestui fapt, magistrații de la Judecătoria Constanța au decis ca bărbatul să fie condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare, cu suspendare, sentința nefiind definitivă, scrie Replicaonline.ro.

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)