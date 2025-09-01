Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025? Majorarea TVA a adus un val de scumpiri la început de an școlar. Părinții scot mai mulți bani din buzunar pentru toate necesitățile copiilor.

Majorarea TVA de la 19% la 21% a adus un val de scumpiri și în rândul rechizitelor, uniformelor și al diverselor obiecte de care elevii au nevoie pentru noul an școlar. Creșterile prețurilor variază între 5% și 30%, în funcție de calitatea produselor achiziționate.

Cu cât au crescut prețurile rechizitelor și ghiozdanelor, acum, în septembrie 2025?

Pregătirea copiilor pentru școală este mai scumpă, acum, în septembrie 2025. La începutul noului an școlar 2025-2026, părinții vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru ghiozdan, rechizite, uniforme și alte lucruri necesare elevilor. Este un val de scumpiri la început de an școlar, având în vedere majorare cotei TVA de la 19% la 21%.

Fiecare părinte primește, la începutul anului școlar, o listă cu rechizitele necesare.

Conform Institutului Național de Statistică (INS), avem următoarele date:

Plastilina este mai scumpă cu 11,27%;

Prețurile ghiozdanelor au cunoscut o creștere cu 8,24%;

Caietele pentru începători sunt cu 8,31% mai scumpe;

Caietele cu 48 de file sunt cu 7% mai scumpe, față de anul trecut.

Potrivit Digi24, obiectele necesare unui copil în grupa mică, la o grădiniță de stat din Municipiul Târgu Jiu, costă 250 de lei. Acestui cost îi mai poate fi adăugat cel al unui ghiozdan sau al uniformei.

Noul an școlar va debuta la data de 8 septembrie 2025

Vă reamintim că noul an școlar 2025-2026 este programat să înceapă la data de 8 septembrie 2025. Conform Ordinului emis de ministrul Educației, Daniel David, acesta se va încheia la data de 19 iunie 2026. În acest sens, elevii se vor întoarce din 8 septembrie 2025 în băncile unităților de învățământ pentru cele 36 de săptămâni de cursuri, care sunt structurate pe module. Gândul.ro vă arată AICI cum arată structura noului an școlar și când sunt vacanțele elevilor.

Sursă foto: colaj Shutterstock

Sursă video: Digi24