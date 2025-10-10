Lidera SOS Diana Șoșoacă a anunțat, într-o intervenție televizată la RTV, că procurorii Alex Florența și Rareș Stan i-au fabricat un dosar politic, însă ei vor fi aceia care vor face pușcărie înaintea ei. Șoșoacă spune că le-a făcut plângeri peste tot și de aceea cei doi oameni ai legii vor ajunge după gratii.

Șoșoacă face din nou scandal la televizor, după ce procurorii Parchetului General au cerut ridicarea imunității de către Parlamentul European și o acuză de 11 infracțiuni precum negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, lipsire de libertate, precum și a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Președinta SOS a declarat la RTV că există o legătură între infracțiunile de care este acuzată și Ziua Holocaustului, comemorată pe 9 octombrie.

”Daca vedeți și faceți o corelatie la așa-zisele infracțiuni pe care le invocă Parchetul European și Ziua Holocaustului, nu este o coincidență. Ne-am întors în anii ’50, nu este o surpriză. Tot azi am văzut dosarul trimis de Ministerul Justiției. Am rămas șocată de câte nereguli au făcut procurorii, atât Florența (Alex Florența, șeful Parchetului General), cât și Rareș Stan. Este un dosar politic, dar cred că domnul Florența va înfunda pușcăria, pentru că i-am făcut plângere peste tot. În ultima pagină spune ca trebuie să asistăm la arestare și perchiziție. Vă spun asta de foarte mult timp (că va fi arestată – n.r.). Din cauza mea, au pierdut zeci de miliarde de euro cu vaccinurile, foarte multă lume nu s-a vaccinat. Vă spun ca și Florenta, și Stan vor ajunge la pușcărie înaintea mea, voi face scandal internațional”.

Întrebată dacă se așteaptă să fie arestată, Șoșoacă a spus că are informații despre faptul că „asta pregătesc”.

”Da. Am informații de foarte mult timp ca asta pregătesc. Doamna Ursula se cam grăbește să-mi ridice imunitatea. Apoi, dacă se va ridica imunitatea sau nu, nu știm”, a mai spus europarlamentarul la RTV.

