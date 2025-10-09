Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, joi, că instituția europeană a primit cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă și că va transmite documentul spre evaluare Comisiei Juridice a Parlamentului European.

Aceasta va adopta o recomandare privind ridicarea sau menținerea imunității eurodeputatei. Urmează ca cererea să fie supusă votului în plenul Parlamentului European, iar pentru adoptare este necesară o majoritate simplă.

Diana Șoșoacă face obiectul unui dosar ce vizează 11 infracțiuni grave printre care lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, precum și promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarlamentarul Diana Șoșoacă, au transmis, luni, reprezentanții PICCJ.

Șefa SOS a fost citată la audieri, iar în urma acestora s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de un europarlamentar pentru 11 infracțiuni.

„În continuarea comunicatului de presă din data de 23 septembrie 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, trasnmite Parchetul General.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: Instatgram/europuls