Prima pagină » Știri externe » Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă

Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă

09 oct. 2025, 17:33, Știri externe
Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, joi, că instituția europeană a primit cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă și că va transmite documentul spre evaluare Comisiei Juridice a Parlamentului European.

Aceasta va adopta o recomandare privind ridicarea sau menținerea imunității eurodeputatei. Urmează ca cererea să fie supusă votului în plenul Parlamentului European, iar pentru adoptare este necesară o majoritate simplă.

Diana Șoșoacă face obiectul unui dosar ce vizează 11 infracțiuni grave printre care lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, precum și promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de europarlamentarul Diana Șoșoacă, au transmis, luni, reprezentanții PICCJ.

Șefa SOS a fost citată la audieri, iar în urma acestora s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale față de un europarlamentar pentru 11 infracțiuni.

„În continuarea comunicatului de presă din data de 23 septembrie 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

  1. 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  2. 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;  
  3. promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  4. negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  5. ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, trasnmite Parchetul General.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni de către procurorii Parchetului General

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: Instatgram/europuls

Citește și

EXTERNE Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
17:37
Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
EXTERNE Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
17:32
Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
EXTERNE Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
17:17
Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
CONTROVERSĂ Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
16:43
Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
APĂRARE FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
16:29
FT: NATO analizează răspunsuri mai ferme la acțiunile de provocare ale RUSIEI de pe flancul estic. Care sunt SCENARIILE propuse
LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
16:20
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Telescopul Webb tocmai a răsturnat tot ce au crezut cercetătorii despre viața în Univers
ACTUALITATE Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
17:29
Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
VIDEO VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
17:04
VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
SPORT Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
17:04
Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
ACTUALITATE Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
16:59
Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
ACTUALITATE Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
16:56
Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
EXCLUSIV Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
16:54
Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”