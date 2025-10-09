Culoar pentru turme pe Transalpina. Drumarii au DESZĂPEZIT OILE din Parâng

Utilajele și angajații Secția Drumuri Naționale Târgu-Jiu(SDN) au intervenit pe DN 67 C ca să ajute ciobanii și oile să coboare în siguranță pe Transalpina. „Se coboară în siguranță către Rânca” a anunțat pe pagina de facebook Direcția Regională Drumuri Craiova.

În câteva ore, angajații și utilajele de la SDN Târgu Jiu au reușit să coboare în siguranță ciobanii cu turmele de pe munte, acolo unde stratul de zăpadă a închis Transalpina.

„Utilajele DRDP Craiova, SDN Târgu-Jiu, au ajuns în zona unde erau așteptați de crescătorii de animale cu turmele de oi. Se coboară în siguranță către Rânca. Intervenție pe DN 67C, Transalpina Având în vedere Hotărârea CJSU Gorj, angajații SDN Târgu Jiu acționează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci. La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zapada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite”, a transmis DRDP Craiova.

Drumarii din zonă reamintesc șoferilor că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere.

