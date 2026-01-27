Prima pagină » Actualitate » Cultura la dubă, la propriu. Deţinuţii de la Mioveni şi-au făcut abonament la Filarmonica Piteşti. Au audiat compoziţii ale lui Ciprian Porumbescu, Pablo de Sarasate, Camille Saint Saëns

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 15:52, Actualitate
De anul acesta, de două ori pe lună, deţinuţii de la Mioveni merg la Filarmonica Pitești ca să audieze piese clasice din repertoriul intern şi internaţional. Ultimul spectacol la care au fost prezenţi cei certaţi cu legea a fost chiar de Ziua Culturii Naţionale.

Partaneriatul încheiat între conducerea penitenciarului de la Mioveni-Argeş şi conducerea Filarmonicii Piteşti va scoate la spectacol, de două ori pe lună, persoanele care ispăşesc pedepse cu închisoarea în puşcăria de la Colibaşi.

Şeful Filarmonicii Piteşti, Gabriel Niţă, spune că instituţia pe care o conduce „își asumă rolul de a deschide cultura către întreaga comunitate”.

„Parteneriatul cu Penitenciarul Mioveni face parte din această misiune și reflectă convingerea noastră că muzica și arta pot contribui la echilibru, dialog și schimbare.

Prin astfel de inițiative, susținem ideea că accesul la cultură poate deveni un sprijin real în procesul de reintegrare socială, pentru că arta oferă nu doar emoție, ci și șansa unui nou început”, spune directorul Gabriel Niţă

La rândul său, directorul Penitenciarului Mioveni, Patric Ghebaru, spune că deţinuţii vor merge la spectacole de muzică clasică de două ori pe lună. Ultima dată au fost prezenţi la concertul oferit de filarmonică de Ziua Culturii Naţionale, unde au audiat un program  al violonistului Remus Azoiţei, acompaniat de orchestra Filarmonicii Piteşti.

„Un nou partener a semnat cu noi un protocol de colaborare: Filarmonica Pitești. Ne-au sprijinit în demersurile noastre și, începând din acest an, suntem prezenți la evenimentele organizate la Filarmonica Pitești”, anunţă şi directorul unităţii de detenţie.

Cei 11 deţinuţi au audiat compoziţii ale lui Ciprian Porumbescu, Pablo de Sarasate, Camille Saint Saëns, sub bagheta maestrului Tiberiu Soare.

Angajaţii penitenciarului s-au ocupat de formalităţile care se fac în astfel de situaţii, au cerut diagrama, au verificat sala şi au asigurat paza permanentă a locului înainte şi pe toată durata spectacolului.

Persoanele private de libertate vor reveni pe 5 februarie la spectacolul filarmonicii, când vor audia compoziţii clasice semnate de Wolfgang Amadeus Mozart / Concertul nr. 5 pentru vioară și orchestră, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy  / Visul unei nopți de vară (selecțiuni) şi Franz Schubert / Simfonia nr. 8, neterminată.

