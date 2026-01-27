Pe 15 ianuarie 2013, Florentina Nițescu era data dispărută, după o ceartă cu iubitul. Ce s-a întâmplat acum, după 13 ani de căutări

Emisiunea italiană „Chi l’ha visto?” a republicat duminică, 25 ianuarie 2026, informațiile despre dispariția Florentinei Nițescu, o româncă de 33 de ani la momentul dispariției, și a lansat din nou un apel: „Cine își amintește ceva sau are informații utile?”, publică Rotalianul.

Florentina Nițescu a dispărut fără urmă în ianuarie 2013. Locuia la Albareto împreună cu partenerul ei, Paolo Devincenzi, și cu copilul lor, care la acel moment avea aproape doi ani. Conform relatării partenerului, în ziua dispariției, Florentina ar fi primit un mesaj pe telefon de la un număr din România, după care ar fi urmat o discuție și o ceartă cu partenerul său pe fondul geloziei. Ulterior, femeia ar fi ieșit din casă și nu a mai revenit.

Paolo Devincenzi a intervenit în direct la „Chi l’ha visto?” și a susținut, încă de atunci, că Florentina ar fi plecat de bunăvoie și a considerat plauzibilă plecarea, chiar dacă femeia lăsa în urmă un copil mic.

Florentina, căutată și în urnele funerare

În materialele care reiau cazul se menționează că Paolo Devincenzi a denunțat dispariția la 31 ianuarie 2013, la aproximativ șase zile după ce conațioanala noastră a dispărut. Ancheta a reținut acest interval ca element care a ridicat semne de întrebare.

În primele faze ale anchetei, carabinierii din Borgotaro au sechestrat de la domiciliul bărbatului un autoturism și un camion pentru a le supune inspecției. Din România au venit fratele și sora Florentinei pentru a participa la căutări. Potrivit informațiilor, Florentina nu a luat legătura nici cu fratele, nici cu sora ei și nu a răspuns apelurilor publice lansate pentru ea.

Neîncrederea anchetatorilor față de varianta prezentată inițial a dus la verificări extinse. Zona Albareto (și nu numai) a fost verificată de carabinieri, inclusiv cu sprijinul RIS din Parma și al colegilor din Borgotaro.

Au fost folosite unități canine din Rosignano, menționate ca fiind implicate anterior și în cazul Sarei Gambirasio, o adolescentă dispărută și găsită decdată pe un câmp.

Au fost verificate râurile Gotra și Taro, s-au făcut căutări pe terenurile din Boschetto, iar din cauza faptului că Paolo Devincenzi lucra în domeniul serviciilor funerare (având o firmă de pompe funebre), anchetatorii au ajuns să inspecteze și cimitire.

Conform Corriere della Sera, au fost efectuate verificări în aproximativ 900 de nișe funerare din Albareto.

Devincenzi, suspectul de serviciu

În timp, Devincenzi a fost multă vreme unicul suspect într-un dosar cu ipoteze de omor voluntar și ascundere de cadavru.

În mai 2018, acuzațiile împotriva lui au fost arhivate, în absența unor probe și fără a fi găsite rămășițe care să poată fi atribuite Florentinei Nițescu.

În materialele care reiau cazul apare și un alt element: Devincenzi ar fi fost acuzat că, folosind cinci carduri aparținând unei companii din zona orașului Parma, în care lucra un prieten, ar fi cumpărat circa 753 de litri de carburant, în valoare de 1.253 de euro.

Achizițiile ar fi fost făcute între 24 și 27 ianuarie 2013, adică în perioada imediat următoare dispariției.

Se menționează că anchetatorii nu ar fi găsit un răspuns clar privind utilizarea acelor cantități, iar când bărbatul a fost investigat în 2016 pentru utilizarea necorespunzătoare a cardurilor, acesta ar fi ales să nu dea declarații.

Florentina, înmormântată cu acte în regulă

Fără ca trupul româncei să fi fost găsit, numele Florentinei Nițescu va fi trecut pe o piatră funerară, după ce Paolo Devincenzi, prin avocatul Sandro Milani, a înaintat o cerere pentru declararea morții prezumate.

Se precizează că norma indicată prevede zece ani pentru acest pas, iar în cazul Florentinei Nițescu a trecut deja acest interval. Moartea prezumată este o instituție juridică prin care o persoană dispărută, despre care nu s-au mai primit informații o perioadă îndelungată, este declarată moartă prin hotărâre judecătorească definitivă. Aceasta produce efectele juridice ale decesului real, inclusiv deschiderea succesiunii și încetarea căsătoriei, stabilind o dată prezumtivă a morții. Fiul rezultat din relația Florentinei cu Devincenzi, a locuit în tot acest timp cu tatăl și, în anii copilăriei, a fost ajutat și de bunica paternă.

Apelul reluat: „Orice amănunt poate conta”

„Chi l’ha visto?” întreabă, în apelul republicat pe data de 25 ianuarie 2026, dacă există persoane care își amintesc ceva sau au informații utile despre ce s-a întâmplat cu Florentina Nițescu.

La 13 ani de la acea zi de ianuarie, cazul Florentinei Nițescu rămâne o rană deschisă: o mamă care a ieșit din casă și nu s-a mai întors, o familie care a căutat răspunsuri fără să le găsească și un copil care a crescut cu absența mamei sale.

Orice detaliu, oricât de mic, poate face diferența între un mister care se stinge în tăcere și un adevăr care iese la lumină, preia Rotalianul.

