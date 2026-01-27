Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”

Fostul candidat la prezidențiale din partea alianței PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale, Crin Antonescu, lansează un atac dur la adresa lui Nicușor Dan. Fostul candidat la prezidențiale sugerează că țara nu are astăzi un conducător cu adevărat eficient. Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL a criticat gestionarea politicii externe și lipsa pregătirii politice a actualului președinte al României.

„Noi am ales acest om pentru funcția supremă în stat după ce am văzut cum a stat baricadat în Primăria Capitalei, o instituție cu foarte mari probleme și felurite”, a transmis fostul candidat la președinție.

Criticându-l în mod direct pe Nicușor Dan, Crin Antonescu a tras un semnal de alarmă asupra lipsei de viziune politică, a gestionării dificitare a politicii externe și a incapacității de a conduce cu adevărat țara.

„Nicușor Dan nu poate. Avem o problemă (…) Am văzut că nu are niciun fel de idee despre politica externă, că nu are niciun fel de idee despre anvergura funcției prezidențiale, că nu are niciun fel de element dintr-o pregătire de cultură politică, minimală, pentru o funcție de asemenea reprezentare. Dar omul se tundea frumos pe TitTok și promitea să alunge PSD-ul de la guvernare”, a mai declarat Crin Antonescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori

Crin Antonescu demolează politica externă a lui Nicușor Dan. “Problema gravă este absența oricărui proiect și element de discurs“