Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile.

Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie

Un bărbat de 62 de ani din localitatea Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și nu mai are voie să se apropie de o badantă, pe care ar fi hărțuit-o timp de cinci luni, scrie rotalianul.com.

Potrivit presei italiene, femeia, în vârstă de 50 de ani, avea grijă de soția bolnavă a bărbatului.

La scurt timp după ce a început munca la domiciliul celor doi, soțul pacientei a trecut de la complimente insistente la palme și atingeri neconsimțite, dar și gesturi obscene și aluzii indecente.

Mai mult, acesta ar fi urmărit-o pe victimă până acasă după fiecare tură de muncă, ceea ce a determinat-o pe badantă să depună plângere la carabinieri.

În urma anchetei, judecătorul de instrucție din Bologna a emis ordin de restricție și a dispus montarea unei brățări electronice.

Făptașul este cercetat pentru violență sexuală și acte de persecuție, iar procesul urmează să stabilească responsabilitatea sa.

Autorul recomandă: