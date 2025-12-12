Prima pagină » Actualitate » Cum a fost 2025 pentru Alexandra Ungureanu. ”Un an dificil, parale puține”

12 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a spus cum a fost anul 2025 pentru ea din punct de vedere profesional.

Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public.

Artista are o relație sentimentală cu Adrian Gagea.

La sfârșit de 2025, Alexandra Ungureanu a făcut bilanțul și a explicat, pentru click.ro, cum a fost acest an pentru ea din punct de vedere profesional.

”În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic. Totul a fost, mai degrabă, pe spontan! Nimic din ce planificasem nu a ieșit. Din ianuarie a început. Am fost cu Keo la ”Te cunosc de undeva”, dar nu a fost un plan dinainte stabilit. Și așa am ținut-o tot anul”, a explicat Alexandra Ungureanu.


”Anul acesta, trebuia să fac două chestii: o tabără pentru copii (pe care am organizat-o, dar m-am apucat foarte târziu s-o promovez, și nu s-a mai făcut) și concertul meu aniversar de 20 de ani, de la Sala Palatului. Aveam toată regia făcută, dar au fost costuri prea mari și a picat. Managerul meu a decis să nu-l mai facă. Sunt foarte dezamăgită, poate reușesc totuși să-l fac anul viitor. Însă cu criza asta care vine, nu prea cred. A fost un an dificil, parale puține…”, a adăugat artista.

