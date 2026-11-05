Cum a fost sancționat postul de televiziune B1 TV după ce un invitat l-a numit pe George Simion „bulibaşa de la AUR”

Postul de televiziune B1 TV a fost sancționat de Consiliul Național al Audiovizualului după ce invitatul Adrian Papahagi l-a numit pe George Simion ”bulibaşa de la AUR”.

CNA a decis sancţionarea televiziunii cu o somaţie publică pentru afirmaţii discriminatorii.

Forul audiovizual a primit o reclamaţie de la partidul AUR, în care se menţionează:

”Adrian Papahagi a folosit expresiile „bulibaşa de la AUR”, cu referire la George Simion, şi „bâlbâitul ăla”, cu referire la liderul PSD, într-o intervenţie în care a comparat politicienii cu „nişte proxeneţi”. Reclamăm caracterul injurios al intervenţiei şi folosirea apelativului „bulibaşa de la AUR” pentru atribuirea insinuantă a unei apartenenţe etnice şi umilirea lui George Simion, prin transformarea asocierii cu comunitatea romă într-un instrument de discreditare politică”, spun reprezentanţii AUR în reclamaţia trimisă la CNA.

Ce a spus Adrian Papahagi la B1TV

Declarațiile care au dus la sancționarea postului de televiziune au fost făcute în emisiunea Special B1 TV din 28 septembrie:

”Deci, România trebuie să aibă demnitate ca Italia, ca Polonia, dacă vrem să fim suveranişti, să avem demnitatea de a apăra suveranitatea şi interesul ţării ăsteia, să n-o mai tot vindem la fiecare colţ de stradă ca nişte proxeneţi, că asta au devenit politicieni români, începând cu bulibaşa de la AUR şi continuând cu bâlbâitul ăla care face figuri, figuri, plagiatorul ăla sinistru de la PSD, şi terminând cu toate găştile securiste pe care le găseşti în toate partidele. Să nu credeţi că nu-i prins şi PNL-ul”, a spus Papahagi în emisiune.