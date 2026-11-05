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Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău

Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău
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Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău. Ministrul a subliniat și importanța promovării activității acestora.

El mai spune că va „scoate la lumină” poveștile și activitățile lor, pentru că „binele are multe forme”.

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Mesajul lui Florin Manole. Sursă foto: Facebook.

„Ministerul Muncii sprijină în fiecare an organizațiile nonguvernamentale care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile. Și este un demers legitim pe care-l voi susține în continuare.

Ba, mai mult, voi scoate la lumină poveștile și activitatea acestora pentru că binele are multe forme și trebuie susținut și promovat. Indiferent că vorbim despre tineri sau persoane în vârstă, datoria noastră este să ne îndreptăm atenția asupra celor care au nevoie de ajutor, indiferent de instrumentele de finanțare”, a spus Florin Manole.

Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău

Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile. El oferă exemplul unei fundații din Bacău. Foto: Facebook.

Ministrul Muncii oferă exemplul unei fundații din Bacău

Florin Manole a dat exemplul Fundației de Sprijin Comunitar din Bacău, care oferă de 29 de ani servicii persoanelor vulnerabile. ONG-ul primește subvenții de la stat de 321.000 de lei lunar, pentru susținerea serviciilor sociale și plata parțială a salariilor.

„Un prim exemplu pe care vreau să-l dau astăzi îl reprezintă Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) din Bacău. În cei 29 de ani de activitate, Fundația a oferit continuu servicii sociale, medicale și educaționale persoanelor vulnerabile, în special în comunitățile rurale. Zeci de mii de persoane au beneficiat de aceste servicii și a fost nevoie de munca a 160 de angajați și sute de voluntari. Pentru toate acestea este însă nevoie de fonduri.

Fundația beneficiază anul acesta de subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 321.000 de lei lunar. Acești bani sunt folosiți pentru susținerea serviciilor de îngrijire și a celor rezidențiale, dar și pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu salariile angajaților de specialitate.

Vreau să fim transparenți, să vorbim despre cei care fac bine și despre ajutorul pe care îl primesc din partea Ministerului Muncii. Aceste subvenții de la bugetul de stat se duc exact către cei care au demonstrat că munca lor este vitală în comunitate și care au contribuit la o viață mai bună pentru cei din jur. Fondurile publice trebuie folosite pentru a oferi un ajutor real oamenilor!”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Florin Manole, Mediafax Foto

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