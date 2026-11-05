Ministrul Sănătății trimite Corpul de control în ambulatoriile de specialitate după ce a sunat anonim să își programeze ”bunica”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a decis să testeze sistemul de programări din spitalele publice după ce a primit numeroase sesizări de la pacienți.

Astfel, ministrul a decis să verifice personal cum se poate obține o programare într-un spital public și a sunat personal la mai multe unități medicale și a încercat să facă o programare pentru ”bunica” sa. După ce a încercat să își programeze ”bunica”, Alexandru Rogobete a dispus controale extinse în ambulatoriile de specialitate.

”Mulți pacienți mi-au spus că este aproape imposibil să te programezi în ambulatoriile de specialitate la anumite spitale, pentru că nu răspunde nimeni la telefon sau, dacă răspunde cineva, nu există locuri disponibile. Așa că mi-am propus să verific acest lucru și voi suna la câteva spitale din țară”, a spus Alexandru Robobete într-un clip publicat pe rețelele sociale.

Alexandru Rogobete: ”Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! ”

Ministrul a sunat la câteva spitale din țară și București, iar la majoritatea răspunsurile nu au fost favorabile. De exemplu, într-unul din spitalele apelate, i s-a răspuns că în luna noiembrie nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru luna decembrie trebuie sunat pe 10 noiembrie. Un alt exemplu este cel al spitalului Colentina, unde operatorul i-a spus că toată luna noiembrie este ocupată, dar îi poate da un alt număr de la o clinică, privată, cel mai probabil.

”Uneori pare imposibil să te poți programa în ambulatoriul de specialitate, alteori chiar spitalul public îți recomandă un alt loc. Voi demara, începând de mâine, un corp de control extins pentru a verifica toate pontajele, toate programările în ambulatoriul de specialitate de la anumite spitale. Vom verifica inclusiv ce este cu acea clinică recomandată de Spitalul Colentina.

Nu sunt fericit pentru ce am descoperit astăzi, cu toate că am avut spitale și exemple de bună practică. Spitalele mari din București dau dovadă că nu au înțeles apelul pe care eu, ca ministru al Sănătății, l-am făcut, și anume dezvoltarea ambulatoriului de specialitate. Voi începe cu verificări punctuale prin corp de control extins în toate ambulatoriile din România!

Am spus clar că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că „fentează” regulile, se înșeala! Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligația să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcționeze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează, voi interveni!”, a mai spus ministrul Sănătații.