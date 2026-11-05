Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății trimite Corpul de control în ambulatoriile de specialitate după ce a sunat anonim să își programeze ”bunica”

Ministrul Sănătății trimite Corpul de control în ambulatoriile de specialitate după ce a sunat anonim să își programeze ”bunica”

Elena Popescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a decis să testeze sistemul de programări din spitalele publice după ce a primit numeroase sesizări de la pacienți.

Astfel, ministrul a decis să verifice personal cum se poate obține o programare într-un spital public și a sunat personal la mai multe unități medicale și a încercat să facă o programare pentru ”bunica” sa. După ce a încercat să își programeze ”bunica”, Alexandru Rogobete a dispus controale extinse în ambulatoriile de specialitate.

”Mulți pacienți mi-au spus că este aproape imposibil să te programezi în ambulatoriile de specialitate la anumite spitale, pentru că nu răspunde nimeni la telefon sau, dacă răspunde cineva, nu există locuri disponibile. Așa că mi-am propus să verific acest lucru și voi suna la câteva spitale din țară”, a spus Alexandru Robobete într-un clip publicat pe rețelele sociale.

Alexandru Rogobete: ”Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! ”

Ministrul a sunat la câteva spitale din țară și București, iar la majoritatea răspunsurile nu au fost favorabile. De exemplu, într-unul din spitalele apelate, i s-a răspuns că în luna noiembrie nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru luna decembrie trebuie sunat pe 10 noiembrie. Un alt exemplu este cel al spitalului Colentina, unde operatorul i-a spus că toată luna noiembrie este ocupată, dar îi poate da un alt număr de la o clinică, privată, cel mai probabil.

”Uneori pare imposibil să te poți programa în ambulatoriul de specialitate, alteori chiar spitalul public îți recomandă un alt loc. Voi demara, începând de mâine, un corp de control extins pentru a verifica toate pontajele, toate programările în ambulatoriul de specialitate de la anumite spitale. Vom verifica inclusiv ce este cu acea clinică recomandată de Spitalul Colentina.

Nu sunt fericit pentru ce am descoperit astăzi, cu toate că am avut spitale și exemple de bună practică. Spitalele mari din București dau dovadă că nu au înțeles apelul pe care eu, ca ministru al Sănătății, l-am făcut, și anume dezvoltarea ambulatoriului de specialitate. Voi începe cu verificări punctuale prin corp de control extins în toate ambulatoriile din România!

Am spus clar că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că „fentează” regulile, se înșeala! Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligația să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcționeze. Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează, voi interveni!”, a mai spus ministrul Sănătații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSCum a fost sancționat postul de televiziune B1 TV după ce un invitat l-a numit pe George Simion „bulibaşa de la AUR”
13:30
Cum a fost sancționat postul de televiziune B1 TV după ce un invitat l-a numit pe George Simion „bulibaşa de la AUR”
FLASH NEWSFlorin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău
13:21
Florin Manole anunță că Ministerul Muncii sprijină anual ONG-urile care oferă servicii sociale persoanelor vulnerabile și oferă exemplul unei fundații din Bacău
SCANDALOSDeputatul PNL Ionuț Stroe amenință că dă în judecată Gândul și toată presa care a difuzat imaginile în care apare la manichiură: „Am vorbit deja cu avocații”
13:00
Deputatul PNL Ionuț Stroe amenință că dă în judecată Gândul și toată presa care a difuzat imaginile în care apare la manichiură: „Am vorbit deja cu avocații”
FLASH NEWSRadu Oprea dezvăluie ce a cerut România în cadrul întâlnirii cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon
12:26
Radu Oprea dezvăluie ce a cerut România în cadrul întâlnirii cu Elbridge Colby, numărul 2 din Pentagon
NEWS ALERTAlertă cu bombă într-un avion care a sosit pe Aeroportul Otopeni
12:17
Alertă cu bombă într-un avion care a sosit pe Aeroportul Otopeni
ALERTĂVictor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, reacție fermă la mesajul liderei AfD despre românii din Germania: „Declarații rasiste și xenofobe”
12:05
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, reacție fermă la mesajul liderei AfD despre românii din Germania: „Declarații rasiste și xenofobe”
Mediafax
Trump își caută deja succesorul! Cursa pentru viitorul Partidului Republican a început la o zi după alegeri
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Cancan.ro
'Claudia va PICA la PAT cu pilotul'💣 Spoiler-ul SUPREM al sezonului 10 la Insula Iubirii
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
S-a întors din drum pentru un bilet de 10 euro și a dat lovitura! Un elev a câștigat o avere la loto
Click
Cristina Bâtlan se căsătorește civil! Cum a arătat femeia de afaceri în cea mai importantă zi. Cine este bărbatul care a cucerit-o
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește sănătatea mintală la nivel global
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
ENERGIEMega Image și Profi vor utiliza energie verde din două parcuri majore din România. Acord pe zece ani cu Rezolv Energy
13:47
Mega Image și Profi vor utiliza energie verde din două parcuri majore din România. Acord pe zece ani cu Rezolv Energy
FLASH NEWSNicușor Dan, mesaj de solidaritate pentru poporul din Belarus după întâlnirea cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice, aflată în exil
13:32
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate pentru poporul din Belarus după întâlnirea cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice, aflată în exil
ULTIMA ORĂCristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei
12:48
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei
NEWS ALERTAlertă în Europa. Mai multe avioane au fost obligate să aterizeze în Franța, Belgia și Bulgaria din cauza unor amenințări cu bombă
12:28
Alertă în Europa. Mai multe avioane au fost obligate să aterizeze în Franța, Belgia și Bulgaria din cauza unor amenințări cu bombă
MESAJNoul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 
12:24
Noul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 
COMUNICATElectromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
12:02
Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globală și își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare

Cele mai noi

Trimite acest link pe