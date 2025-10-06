Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment

Un bărbat român, în vârstă de 45 de ani, stabilit în localitatea Cologno Monzese, din provincia Milano, regiunea Lombardia, a ajuns în atenția autorităților italiene după ce s-a descoperit că își alimenta locuința cu energie electrică furată.

Vreme de 10 ani, el a păcălit furnizorul de energie, Enel, consumând curent fără să plătească.

Cum l-au prins italienii

Potrivit publicației Milanotoday, românul nu are niciun loc de muncă și era cunoscut, deja, carabinierilor pentru alte fapte.

Din câte se pare, el ar fi modificat contorul electric, creând o conexiune clandestină la rețeaua furnizorului Enel. Suspiciunile au apărut în urma unei verificări de rutină, când tehnicienii companiei italiene au observat valori neobișnuit de mici ale consumului.

Alertați de specialiștii de la Enel, carabinierii au ajuns la fața locului, unde au descoperit instalația improvizată care permitea furtul de energie electrică. Investigațiile au stabilit că românul era branșat ilegal la rețeaua Enel încă din 2016. În tot acest timp, el a cauzat companiei un prejudiciu estimat la aproximativ 26.860 de euro.

Românul a fost arestat, iar ulterior eliberat sub control judiciar, fiind obligat să se prezinte periodic la secția de poliție.

