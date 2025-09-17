O femeie grav bolnavă din comuna Urdari (județul Gorj) a fost păcălită de un bărbat alături de care lucrase, în trecut, în străinătate.

Fostul coleg a lăsat-o pe femeia grav bolnavă fără suma de 200.000 de lei.

Victima de 45 de ani, din comuna Urdari, a rămas fără aproape 235.000 lei, în urma înșelăciunii comise de un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopșoru, cu care aceasta lucrase în străinătate, informează stiridecluj.ro.

Potrivit polițiștilor din Gorj, tânărul a profitat de situația sensibilă a femeii, bolnavă de cancer și aflată în pragul depresiei.

Inițial, bărbatul i-a cerut bani mințind că este el însuși în suferință. Ulterior, acesta a inventat o poveste complicată, spunând că femeia ar fi administratorul unei firme în Ungaria și că riscă închisoarea, dacă nu trimite sumele respective.

Tânărul s-a prezentat victimei cu diverse calități false, de la polițist, avocat, până la judecător în Ungaria și a convins-o să-i trimită bani, pe care aceasta i-a împrumutat chiar de la fiul ei.

În perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, au fost comise 137 de fapte de înșelăciune, potrivit Poliției Gorj.

O percheziție la casa tânărului din Plopșoru a dus la descoperirea mai multor probe și sume de bani.

Ulterior, individul a fost condus la secția de poliție și reținut pentru 24 de ore. Miercuri, el va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.

Autorul recomandă: