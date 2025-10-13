Prima pagină » Actualitate » Cum a rămas un tulcean de 25 de ani fără permis auto pentru 300 de zile. Ce au descoperit polițiștii

13 oct. 2025, 11:40, Actualitate
Cum a rămas un tulcean de 25 de ani fără permis auto / foto: colaj Shutterstock

Un tânăr din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permisul auto pentru o perioadă de 300 de zile. Aflat în apropierea satului Cataloi, șoferul a rulat cu o viteză mult mai mare față de cea prevăzută pentru acel sector de drum și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mai mult, se afla și sub influența băuturilor alcoolice.

Un conducător auto din Tulcea a rămas fără permis, după ce a condus cu mult peste viteza legală într-un sector de drum din județ. În plus, se afla sub influența băuturilor alcoolice și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor.

Șoferul tulcean rula cu o viteză de 167 de kilometri pe oră, în apropierea satului Catalon, un sector de drum unde viteza maximă este de 90 de kilometri pe oră. Sâmbătă seară (11 octombrie 2025), polițiștii l-au avertizat să oprească, însă șoferul a ignorat semnalele. Acesta a efectuat și o depăşire neregulamentară, apoi s-a trezit cu echipajul rutier pe urmele sale.

A rămas fără permis pentru 300 de zile

În cele din urmă, autoturismul a fost oprit de polițiști, iar șoferul a fost testat cu aparaul etilotest. Acesta a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice.  În urma situației prezente, șoferul a fost amendat, iar permisul auto i-a fost suspendat pentru 300 de zile, arată antena3.ro.

„De asemenea, conducătorul auto a efectuat o depăşire neregulamentară, iar la semnalul regulamentar de oprire efectuat de poliţişti, acesta nu a oprit, fiind urmărit şi oprit în scurt timp de echipajul rutier. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la unitatea medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge”, se arată în comunicatul IPJ.

