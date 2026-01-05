Prima pagină » Sport » Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A

Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A

05 ian. 2026, 11:46, Sport
Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A
FOTO: prosport.ro

Inter Milano a învins Bologna, 3-1, și e pe primul loc în Serie A, după ce recent echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată de formația roș-albastră din Supercupa Italiei.

Chivu nu a fost la conferința de presă de la finalul meciului și în locul său a apărut secundul Aleksandar Kolarov.

Piotr Zielinski (39), Lautaro Martinez (48) și Marcus Thuram (74) au marcat pentru Inter, iar Santiago Castro (83) a înscris pentru Bologna.

Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A

Inter Milano e pe primul loc în clasament, 39 de puncte, urmată de AC Milan, 38 de puncte, și Napoil, 37 de puncte.

„Inter distruge Bologna pe Meazza. Un meci care ar fi putut (și ar fi trebuit) să se termine cu o victorie mult mai mare decât 3-1. Un adevărat spectacol din partea nerazzurrilor, unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani. Echipa lui Italiano a fost sub presiune din prima până în ultima clipă și a fost salvată de Ravaglia și de greșelile nerazzurrilor în fața porții. Când joacă așa, Inter este o priveliște de admirat”, scrie fcinter1908.it.

Tutto Mercato, despre Chivu: „Acest meci era foarte de temut, dar Chivu s-a pregătit excelent pentru el, presând Bologna în jumătatea superioară a terenului și nepermițându-i să respire. Inter a dominat jocul, iar el și-a recâștigat locul în vârf. Un răspuns excelent pentru cei care i-au pus la îndoială calitatea la începutul sezonului”.

„Demonstrează că a învățat lecția și, pentru a doua oară consecutiv, câștigă o «confruntare aproape directă», în așteptarea celei reale împotriva lui Napoli”, a anunțat Sportmediaset, iar fcinternews.it a completat: „Chivu se răzbună pe Italiano, care acum câteva zile l-a privat de finala Supercupei Italiei, și o face punând Bologna sub controlul jocului, poate chiar mai clar decât la Riad. De la început, Inter a dominat și a creat multe ocazii, irosind un număr infinit dintre ele. De data aceasta însă, calitatea duce, pe termen lung, la concretizare, iar primul loc în clasament este asigurat pentru încă trei zile. Alegerea de a se concentra pe echipa de la Bergamo aduce dividende uriașe, iar această versiune a lui Zielinski se datorează și lui”.

Recomandarea video

Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: 'Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta Inteligența Artificială în lupta cu șomajul?
ECONOMIE Ce salariu încasează o cameristă, un recepționer sau un manager de hotel în România. De Sărbători, venitul este adesea completat de bonusuri și bacșiș
13:50
Ce salariu încasează o cameristă, un recepționer sau un manager de hotel în România. De Sărbători, venitul este adesea completat de bonusuri și bacșiș
TURISM Românii pot călători, în 2026, într-o țară ieftină și atrăgătoare din Europa. Berea costă doar 1 euro, iar o masă completă nu trece de 15 euro
13:43
Românii pot călători, în 2026, într-o țară ieftină și atrăgătoare din Europa. Berea costă doar 1 euro, iar o masă completă nu trece de 15 euro
REACȚIE CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului”
13:34
CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului”
ULTIMA ORĂ CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi
13:33
CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi
VIDEO Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată 
13:17
Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată 
ȘTIINȚĂ Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani
13:09
Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani

Cele mai noi