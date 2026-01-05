Inter Milano a învins Bologna, 3-1, și e pe primul loc în Serie A, după ce recent echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată de formația roș-albastră din Supercupa Italiei.

Chivu nu a fost la conferința de presă de la finalul meciului și în locul său a apărut secundul Aleksandar Kolarov.

Piotr Zielinski (39), Lautaro Martinez (48) și Marcus Thuram (74) au marcat pentru Inter, iar Santiago Castro (83) a înscris pentru Bologna.

Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A

Inter Milano e pe primul loc în clasament, 39 de puncte, urmată de AC Milan, 38 de puncte, și Napoil, 37 de puncte.

„Inter distruge Bologna pe Meazza. Un meci care ar fi putut (și ar fi trebuit) să se termine cu o victorie mult mai mare decât 3-1. Un adevărat spectacol din partea nerazzurrilor, unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani. Echipa lui Italiano a fost sub presiune din prima până în ultima clipă și a fost salvată de Ravaglia și de greșelile nerazzurrilor în fața porții. Când joacă așa, Inter este o priveliște de admirat”, scrie fcinter1908.it.

Tutto Mercato, despre Chivu: „Acest meci era foarte de temut, dar Chivu s-a pregătit excelent pentru el, presând Bologna în jumătatea superioară a terenului și nepermițându-i să respire. Inter a dominat jocul, iar el și-a recâștigat locul în vârf. Un răspuns excelent pentru cei care i-au pus la îndoială calitatea la începutul sezonului”.

„Demonstrează că a învățat lecția și, pentru a doua oară consecutiv, câștigă o «confruntare aproape directă», în așteptarea celei reale împotriva lui Napoli”, a anunțat Sportmediaset, iar fcinternews.it a completat: „Chivu se răzbună pe Italiano, care acum câteva zile l-a privat de finala Supercupei Italiei, și o face punând Bologna sub controlul jocului, poate chiar mai clar decât la Riad. De la început, Inter a dominat și a creat multe ocazii, irosind un număr infinit dintre ele. De data aceasta însă, calitatea duce, pe termen lung, la concretizare, iar primul loc în clasament este asigurat pentru încă trei zile. Alegerea de a se concentra pe echipa de la Bergamo aduce dividende uriașe, iar această versiune a lui Zielinski se datorează și lui”.