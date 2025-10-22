Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit un român să mobilizeze toate efectivele, din cauza unei fripturi arse: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!”

Cum a reușit un român să mobilizeze toate efectivele, din cauza unei fripturi arse: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!”

22 oct. 2025, 12:03, Actualitate
Cum a reușit un român să mobilizeze toate efectivele, din cauza unei fripturi arse: „Mă uitam ca tâmpitul în jur și mă gândeam ce a luat foc!”
Prima „friptură de vacă” realizată cu o imprimantă 3D. Niciun animal nu a avut de suferit! / Sursă FOTO: Aleph Farms

Un bărbat din Slobozia a reușit o performanță. A adunat în fața blocului două ambulanțe, trei mașini de pompieri, o dubă de pompe funebre și zeci de vecini panicați, motivul, o friptură arsă. Povestea, spusă cu mult umor de Florin Ursache, un creator de conținut cunoscut pentru activitatea sa online, a devenit rapid virală.

„Frățiorii mei, dacă v-aș spune ce am pățit, n-ați crede”, a început Florin. Totul a pornit, spune el, de la o friptură banală făcută pe grătar. „Ni s-a ars o friptură (ca tot omul). Bineînțeles că atunci când arzi o bucată de carne prea tare, iese și puțin fum. Dar nu mă așteptam să mă trezesc cu două ambulanțe și trei autospeciale la bloc”, povestește el.

Friptura care a alertat pompierii

Bărbatul a povestit că a auzit gălăgie pe scară și, când a ieșit afară, a văzut zeci de oameni, pompieri, ambulanțe, paramedici, vecini speriați, toți adunați în fața blocului.

„Mă uit în toate părțile să văd ce a luat foc, ce s-a întâmplat”, spune Florin. Apoi a aflat adevărul: „Când am auzit că veniseră pentru friptura mea, am înlemnit”, a scris bărbatul în postarea sa.

Panica s-a instalat repede printre locatarii care au simțit mirosul de ars și ai crezut că a izbucnit un incendiu în bloc. Mai ales pe fondul tragediei recente în care un bloc din cartierul bucureștean Rahova a explodat.

Cineva a sunat la numărul de urgență 112, iar de acolo lucrurile au luat-o razna: „Se pare că un vecin grijuliu, telefonul în nas, a sunat la 112, ăia probabil au sunat la ISU, ISU la ambulanță și tot așa, până m-am trezit cu o mică armată pe scară”.

Deși toată scena părea scoasă dintr-un film de comedie, Florin a ținut să-i felicite pe salvatori pentru intervenția extrem de rapidă care l-a făcut să se creadă e într-un film cu supereroi. „Vă jur, Superman era minciună pe lângă ei. Au apărut în mai puțin de un minut. Zici că erau ninja. Ăia de prin alte orașe sunt pisoi pe lângă ai noștri”.

Internauții au reacționat imediat

Comentariile la postare au fost pe măsură: O femeie a povestit că a avut și ea parte de o astfel de întâmplare: „Eh, la mine au intrat cu scara, cu forța, în casa unei doamne în acută intoxicație etilică. Și a ieșit un pompier pe geam și a strigat spre cei de jos: «Fasolea, șefu!»”.

În timp ce alt utilizator a glumit: „De aici încolo, puneți un avertisment: de la ora cutare fac friptura! Nu chemați pompierii!”, Florin a concluzionat, cu același umor cu care a relatat și povestea: „Dacă știam că veniți așa mulți, făceam și nunta de argint!”.

