Cum a reușit un samsar de mașini din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea de autoturisme second-hand. Acum, este cercetat pentru evaziune

Un samsar de mașini din Bragadiru a reușit să facă 4.600.000 de euro după ce a vândut peste 500 de autoturisme second-hand. Bărbatul, care este în vârstă de 46 de ani, este cercetat acum pentru evaziune fiscală.

Samsarul este, deci, suspectata că ar fi vândut peste 500 de mașini second-hand în România, între anii 2017 și 2018, cauzând un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei. Suspectul, administrator al unei societăți de comerț cu autovehicule, ar fi uitat să declare venituri obținute din vânzarea de mașini second-hand.

„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 25.07.2017-25.10.2018, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a omis să evidenţieze în cuprinsul a 6 declaraţii fiscale obligatorii de impunere tip D300 a veniturilor în cuantum de 23.734.684,13 lei obţinute în urma comercializării a 514 autoturisme second-hand pe teritoriul României ce provin din achiziţii intracomunitare, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.440.623,67 lei reprezentând TVA de plată, la care se adaugă obligaţia fiscală accesorie 20.964.481 lei calculată până la data de 10.04.2025”, a transmis Poliția Capitalei.

