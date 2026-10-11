Temperaturile scad cu mai bine de 10 grade. Unde vor lovi ploile și care vor fi cele mai afectate regiuni de scăderea bruscă a temperaturilor

România trece de la temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie la o perioadă cu ploi, vânt puternic și o răcire accentuată a vremii. După ce maximele au ajuns la 28-29 de grade Celsius în unele zone, temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile. Cele mai afectate vor fi, inițial, regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni, 12 octombrie, răcirea se va extinde în restul țării. La munte sunt așteptate primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00, ploile vor cuprinde toate regiunile țării.

Unde vor lovi ploile și ce cantități de apă sunt așteptate

Duminică, 11 octombrie, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, ploile se vor concentra cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 de litri pe metrul pătrat, însă local vor depăși 30 de litri pe metrul pătrat.

Vântul se va intensifica temporar, în special în regiunile estice și sud-estice, unde rafalele vor atinge 45-50 km/h. La munte, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va sufla mult mai puternic, cu rafale de 70-90 km/h la altitudini mari.

Temperaturile scad semnificativ în toată țara

Răcirea va începe duminică în vestul și nord-vestul României, urmând ca de luni să cuprindă și celelalte regiuni. Schimbarea va fi resimțită mai ales după zilele cu temperaturi de vară, când valorile maxime au ajuns în unele zone la aproape 30 de grade Celsius.

În București, de exemplu, duminică sunt prognozate maxime de 28-29 de grade Celsius. De luni, temperaturile maxime vor coborî la 15-16 grade, iar cele minime vor ajunge la 9-10 grade Celsius. Capitala va avea parte și de ploi aproape continue până marți dimineață, cu acumulări estimate la 20-30 de litri pe metrul pătrat.

Unde sunt așteptate primele ninsori

La munte, vremea se va înrăutăți, în special în zona Carpaților Meridionali. Luni, 12 octombrie, la altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Condițiile meteo vor fi dificile la altitudini mari, unde rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h. Informarea ANM privind ploile, intensificările vântului și precipitațiile mixte la munte rămâne valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00.