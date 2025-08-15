Cum a supraviețuit un bărbat, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure. A rămas singur, fără apă și mâncare

Un bărbat a reușit să supraviețuiască, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure. Bărbatul în vârstă de 39 de ani se afla singur, atunci când traversa o zonă verde din Canada. Pentru că autoturismul său nu a mai funcționat, necesitând reparații serioase, bărbatul a fost nevoit să se descurce singur. A rămas fără apă și fără mâncare.

Pentru că autoturismul i s-a stricat, un bărbat a trebuit să se descurce singur, să supraviețuiască, în sălbăticie. Traversa cu mașina o pădure din regiunea Cariboo din Columbia Britanică, Canada, moment în care autovehiculul s-a defectat. Rămăsese singur, fără apă și fără mâncare. El dispăruse în data de 31 iulie 2025.

Cum a supraviețuit un bărbat, timp de 9 zile, după ce i s-a stricat mașina în pădure

Timp de 9 zile, Andrew Barber, bărbatul în vârstă de 39 de ani, a supraviețuit singur în pădure. A fost nevoit să consume inclusiv apă murdară dintr-un iaz, pentru a se hidrata. Salvatorii l-au găsit abia după 9 zile, în viață. Reușise să scrie cuvântul „ajutor” pe o stâncă și „SOS” în noroi.

Bărbatul de 39 de ani mărturisise că, pentru a rămâne în viață, folosise tactici de supraviețuire. Salvatorii l-au găsit într-o stare rea – era grav deshidratat și rănit la un picior. A fost preluat de salvatori și transportat la Cariboo Memorial Hospital din Williams Lake. În prezent, starea lui s-a ameliorat.

„Nu știu dacă ar fi rezistat încă 24 de ore fără să-l recuperăm. Era în stare proastă de sănătate, îi era greu să stea în picioare”, a spus Bob Zimmerman, de la Quesnel Search and Rescue, conform The Mirror.

„El bea literalmente apă murdară din lac pentru a se hidrata. Corpul uman poate rezista mult timp fără hrană, dar în cazul apei situația este diferită. Voi spune așa: dacă nu l-am fi găsit atunci, aș fi avut motive de îngrijorare mai serioase decât am în prezent. Căutam de nouă zile și era ca și cum am fi căutat acul în carul cu fân. Regiunea Cariboo din Columbia Britanică este frumoasă, dar este imensă și are o mulțime de zone rurale și sălbatice”, a relatat Brad McKinnon, sergent al Poliției Regale Canadiene.

Autorul recomandă:

Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți

Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări. „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”

Supraviețuire miraculoasă după un ACCIDENT aviatic în SUA. Toate cele 15 persoane aflate la bord s-au ales doar cu răni ușoare

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)