Cum își educă Nicole Cherry fetița. ”Am preluat acest model de la relația mea cu mama mea”

08 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Cum își educă Nicole Cherry fetița. ”Am preluat acest model de la relația mea cu mama mea”
Cum își educă Nicole Cherry fetița

Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a dat detalii despre educația pe care încearcă să o ofere fetiței sale, Anastasia.

Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia.  Nicole Cherry este căsătorită, din anul 2022, cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca artista.

Nicole Cherry a oferit amănunte despre fiica sa și despre cum o crește pe aceasta într-un interviu pentru revista Viva.

Cum își educă Nicole Cherry fetița. ”Vreau să știe că există reguli pe care trebuie să le respecte, că sunt și prietena ei, dar și mama ei”

”Anastasia este o minune de copil, este veselă, activă, ne face viața minunată și suntem norocoși să fim părinții ei. Anastasia îmi seamănă destul de mult, este mini me. Avem o relație minunată, îi sunt și mamă, și cea mai bună prietenă – am preluat acest model de la relația mea cu mama mea. Cât despre Florin, bineînțeles că se topește după ea, iar Anastasia, la fel. Ne place să facem activități împreună, să ne jucăm, să călătorim, să descoperim lumea împreună. Acum ne concentrăm și să terminăm casa visurilor noastre, am reușit să ne mai îndeplinim un vis noi, ca familie, și abia aștept să ne mutăm în casa noastră”, a declarat Nicole Cherry.

”Am grijă să existe un echilibru, iar dacă știu că este foarte obosită sau are o zi mai delicată, să fiu mai tolerantă și să îi mai accept micile proteste. Însă, în general, vreau să știe că există reguli pe care trebuie să le respecte, că sunt și prietena ei, dar și mama ei. Nu cred că este sănătos să fie doar prietenie și să facă doar ce își dorește, pentru că îi va fi mult mai greu mai târziu în viață, când își va da seama că nu poate face oricând orice dorește. Vreau să știe că este în stare să facă tot ce își propune și să aibă încredere în forțele proprii”, a mai spus artista.

