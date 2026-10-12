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Cum își stimulează fiul Adrian Mutu. „Briliantul” spune că Tiago „are două job-uri și vreo 5.000 de lei strânși”

Cum își stimulează fiul Adrian Mutu. „Briliantul” spune că Tiago „are două job-uri și vreo 5.000 de lei strânși”
Cum își stimulează fiul Adrian Mutu / Sursa FOTO: Sport Pictures
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La 47 de ani, Adrian Mutu se declară un tată împlinit, potrivit PROSPORT. El mărturisește acum că îi dă bani fiului său cel mic doar ca să-și facă patul în fiecare dimineață.

Mai mult, „Briliantul” a oferit și detalii despre cum îi oferă o educație financiară puștiului său.

Tiago Mutu, pasionat de fotbal

La 9 ani, împliniți pe 14 aprilie 2026, Tiago Mutu iubește fotbalul, jucându-se cu mingea de când a învățat să meargă. Imediat ce a mai crescut, tatăl său, golgheter all-time al naționalei, la egalitate cu Gică Hagi, l-a dus să se antreneze într-un mediu organizat.

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De altfel, „Briliantul” face totul pentru ca Tiago să devină fotbalist profesionist, iar atunci când poate îl răsfață cum se cuvine. Spre exemplu, arată ProSport, în urmă cu doi ani, Adrian Mutu l-a dus pe Tiago la Riad, în Arabia Saudită, pentru a-l cunoaște personal pe legendarul Cristiano Ronaldo.

Dar, fosta glorie de la Fiorentina nu vrea ca fiul său să ajungă un răsfățat. Într-un podcast recent, Mutu a povestit, cu lux de amănunte, despre educația pe care i-o oferă băiatului:

„Tiago are, să zic, două job-uri pentru noi, pentru familia noastră. Școala e foarte importantă, nu lipsește niciodată de la școală, iar notele trebuie să fie pe măsură. Să învețe! Își face temele, fiecare săptămână, nu există să nu facă spelling (n.r. – exerciții de scriere, în engleză) și să nu îl asculte maică-sa. Face cu el și după ne arată voturile, că nu știu dacă se mai numesc note, pe care le ia la școală …și așa mai departe.

Deci, nu există. Ținem la școală, pentru că trebuie să fie un băiat care vorbește bine sau cel puțin cât mai bine gramatical, corect, în limba română. Să știe să vorbească o limbă străină, să se descurce… Asta e foarte important. Ăsta e primul job al lui.

Al doilea job e că trebuie să își facă patul în fiecare dimineață. Pentru asta, el primește niște bani. Se trezește dimineața și își face patul. Aici e supervizat de femeia pe care noi o avem în casă. Și ea e chiar sinceră cu noi, nu… Trebuie să își aranjeze perna și pătura să o pună pe pat. El doarme mereu doar cu o pătură, că e călduros ca mine. Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el.

Primește 20 de lei pe săptămână pentru asta. Deci, are 80 de lei pe lună, între care 40 de lei mi-i dă mie, ca investiție, și după 3 luni îi dau dublu. Și 20 de lei își ia el ce vrea. Ăia 40 de lei investiți îi pun de o parte și în trei luni îi dau 120 de lei. Da, ideea de a investi undeva! El gândește, cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum. Serios! Chiar îi are fizic, pentru că mă și controlează.

Și, uite, când își dorește ceva, ajunge și ia bani din investiția făcută. Și se duce și ia. Eu i-am zis «Ai grijă ce îți dorești, nu lua toate prostiile!». În general își ia ghete de fotbal. Eu i le plătesc cu cardul, dar îi iau 600 de lei din economii. Îi iau, nu îi las! Verifică, să vezi cum! Fix! E o educație financiară pe care încerc să i-o induc”, a declarat Adrian Mutu.

Tiago Mutu, răsplătit și pentru golurile marcate

Pe de altă, Adrian Mutu spune că îl recompensează pe Tiago și pentru reușitele de pe terenul de fotbal.

Anul trecut îl bonificam pentru gol și pase de gol. La gol îi dădeam 5 lei, la pase de gol 10 lei. Îi dădeam mai mult la pasă de gol ca să nu îl fac egoist. Îl vedeam că tinde să dea el gol și i-am zis că la assist primește 10 lei.

Pasa contează, eu consider că jucătorii care știu să dea pase sunt jucători diferiți”, a dezvăluit fostul mare „decar”.

Adrian Mutu este cel mai important marcator din istoria „naționalei”, cu 35 de goluri înscrise în doar 77 de partide.

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