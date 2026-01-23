Prima pagină » Actualitate » Cum îți poți schimba furnizorul de gaze sau de energie electrică în 2026

Cum îți poți schimba furnizorul de gaze sau de energie electrică în 2026

Cum îți poți schimba furnizorul de gaze sau de energie electrică în 2026

Românii au posibilitatea să rezilieze oricând contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze naturale. Această acțiune nu presupun e costuri suplimentare ori întreruperea de furnizare de energie.

Primul și cel mai important pas pe care fiecare ar trebui să îl facă înainte de a schimba furnizorul de energie electrică sau gaze naturale este de a consulta lista furnizorilor activi, dar și a ofertelor pe care le-au anunțat la ANRE, relatează Adevărul.

După ce a fost ales noul furnizor, acesta trebuie contactat pentru a depune documentelor și cererea – fie online prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) (pentru clienți casnici) fie direct la furnizor, proces ce durează aproximativ 21 de zile și nu implică costuri sau deconectare.

Cum poți rezilia și schimba contractul cu furnizorul de energie electrică sau gaze

Legislația secundară elaborată de ANRE precizează că în final clientul de energie electrică sau de gaze naturale are dreptul să denunțe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte să ajungă la termen, cu respectarea condițiilor contractuale.

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este complet gratuit, iar perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea lui este complet interzisă. Clientul final poate schimba furnizorul de energie electrică ori de câte ori dorește, fără ca vreun operator economic implicar să aibă dreptul de a se opune. În acest scop, clientul final are dreptul să denunţe contractul încheiat cu furnizorul actual.

