Ruxandra Radulescu
22 ian. 2026, 14:18, Social
Termoenergetica anunță cum sunt facturați românii, chiar dacă nu au apă caldă și căldură. Câte blocuri sunt afectate în prezent

Compania Termoenergetica a transmis un mesaj clienților în care îi asigură că facturile pentru încălzire și apă caldă corespund consumului real. Anunțul furnizorului vine în contextul în care majoritatea bucureștenilor s-au plâns de oprirea agentului termic în locuințe.

Nu plătiți apa caldă și căldura dacă nu beneficiați de ele. Câte blocuri din București sunt afectate în prezent„, a anunțat compania într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

Reprezentanții Termoenergetica au clarificat modul în care cetățenii în această perioadă și cum sunt facturați pentru serviciile de încălzire și ce se întâmplă în cazul întârzierilor.

„Ce plătesc, de fapt, locatarii?

Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei.

În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal.
Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!

Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce?

Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc.

Cum funcționează termenul de plată?

Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență.
Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități.
În acest moment, 719 blocuri (din peste 3.500 câte erau la începutul lunii) mai au căldura și apa caldă deficitare”, a transmis Termoenergetica.

