12 nov. 2025, 09:09, Actualitate
Cum pot intra legal în posesia terenului proprietarii care dețin mai mult pământ decât figurează în acte
Proprietarii care au mai mult teren decât figurează în acte trebuie să respecte mai mulți pași legislativi ca să devină proprietarii acestuia cu acte în regulă.

Există însă și situații în care fapta devine ilegală și se aplică sancțiuni. Cum pot să intre în possie românii care dețin mai mult teren decât este trecut în acte.

Astfel, un proprietar care are mai mult teren decât figurează în acte poate să recurgă la câteva soluții legale ca să resolve situația. Dacă excedentul de teren nu depășește 15% pentru terenurile situate în intravilan sau 5% pentru cele din extravilan, proprietarii se pot înscrie direct în cartea funciară pe baza documentației cadastrale și a unei declarații pe propria răspundere, simplificând deci procesul de regularizare.

Dacă suprafața suplimentară de teren depășește aceste limite, o soluție este notarea posesiei în cartea funciară. Prin metoda aceasta, proprietarii se înscriu ca posesori ai terenului, iar după 3 ani de posesie continuă și neîntreruptă, ei devin automat proprietari asupra suprafeței suplimentare. Procedura aceasta necesită documente precum certificat de atestare fiscală, documentație cadastrală, istoricul de rol și proces verbal de vecinătate semnat de toți vecinii, scrie capital.ro.

Dacă notarea posesiei în cartea funciară nu este posibilă, o altă variantă legală este uzucapiunea, ce poate fi de 10 sau 30 de ani, în funcție de caz. Proprietarii trebuie aducă probe care demonstreze existența unei posesii utile pe perioada solicitată de lege. Astfel, dobândirea proprietății se realizează prin hotărâre judecătorească pentru a obține dreptul legal asupra terenului suplimentar. Persoana în cauză poate să intre în posesia terenului dacă plătește impozit pe teren de mulți ani, dacă are un act de bună vecinătate semnat de toți vecinii, dar dreptul total la proprietate se dobândește prin uzucapiune, după deschiderea unui proces.

O persoană poate să devină proprietar al unui teren, chiar dacă actele nu sunt în regulă. Pentru ca o persoană să aibă parte de notarea posesiei în Cartea Funciară, trebuie fie înscrisă în evidențele fiscale ale terenului, facă dovada plătește impozitele pentru acel teren și aibă un proces verbal de bună vecinătate semnat de toți vecinii.

Dar acești pași legislativi nu sunt suficienți. Cel care dorește intre în posesia terenului trebuie să solicite ajutorul unui avocat specializat în uzucapiune, ca să deschidă un proces, la care vor participa și doi martori ai viitorului proprietar. Uzucapiunea se referă la obținerea dreptului de proprietate asupra unui teren sau unui imobil prin simpla posesie a bunului. Obținerea stării de drept asupra unei proprietăți, alături de înscrierea în Cartea Funciară, se poate face prin posesia sa neîntreruptă și publică timp de 5, 10, 20 sau 30 de ani, în funcție de tipul uzucapiunii.

