Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței

29 oct. 2025, 13:33, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cine sunt românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Este vorba despre persoanele care pot să ceară constituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de teren aferente locuinței. Mai exact, proprietarii caselor de locuit construite înainte de 1 ianuarie 1990 și cei care au cumpărat imobile în baza legii din 1995. Află cine poate să obțină terenuri aferente locuinței.

Procedura nu este una dificilă și se depune o cerere de constituire a dreptului de proprietate privată” la primăria pe a cărei rază se află imobilul.

Este necesar ca solicitarea să fie însoțită de mai multe acte doveditoare, prin care se atestă că proprietarul imobilului sau moștenitorii lui figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau cadastrale și că aceasta este înregistrată în evidențele fiscale. De asemenea, trebuie să se facă dovada că au calitatea de proprietari ai construcțiilor, scrie capital.ro.

,,Cetățenii pot solicita la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul atribuirea în proprietate a terenurilor deţinute, atribuire care se face prin emiterea ordinului prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor, în condiţiile prezentei legi.”

Legea nouă vine mai ales în sprijinul proprietarilor de case, care vor să obțină un titlu de proprietate și asupra terenurilor aferente gospodăriei.

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

foto ilustrativa; sursa foto: Envato

Cum poți deveni proprietar prin posesia unui teren fără act de proprietate

Mulți se întreabă cum pot să devină proprietarii unui teren, chiar dacă nu dețin acte, însă îl au în grijă de mulți ani și plătesc impozit pentru acesta. Astfel, posesia unui teren fără acte pentru o durată de timp prevăzută de lege se poate transforma într-o stare de drept, prin uzucapiune.

O persoană poate să devină proprietar al unui teren, deși actele nu sunt în regulă. Pentru ca cineva să se bucure de notarea posesiei în Cartea Funciară, persoana trebuie să fie înscrisă în evidențele fiscale ale terenului, să facă dovada plății impozitelor terenului și să aibă un proces verbal de bună vecinătate semnat de toți vecinii. Dar acești pași legislativi nu sunt suficienți.

Persoana care dorește să intre în posesia terenului trebuie să ceară ajutorul unui avocat specializat în uzucapciune, pentru a deschide un proces la care vor participa și doi martori ai viitorului proprietar.

Uzucapiunea se referă la obținerea dreptului de proprietate asupra unui teren sau unui imobil prin simpla posesie a bunului. Obținerea stării de drept asupra unei proprietăți, alături de înscrierea în Cartea Funciară, se poate prin posesia sa neîntreruptă și publică timp de 5, 10, 20 sau 30 de ani, în funcție de tipul uzucapiunii.

