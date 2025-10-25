Prima pagină » Social »  Cât costă un hectar de teren arabil în sudul României. Arenda terenurilor agricole în 2025

25 oct. 2025, 18:54, Social
Arenda terenurilor agricole din sudul României a crescut semnificativ anul acesta, iar acest lucru a pus tot mai multă presiune pe fermieri. În Ialomița și Giurgiu, costurile au depășit uneori 1.500 de kilograme de grâu pe hectar, iar unde există acces la irigații, valorile ajung la sume considerabile deja excesive de către agricultori.

Prețul unui hectar de teren arabil în sudul țării

Potrivit mai multor declarații ale unor fermieri, nivelul arendei depinde de mai mulți factori precum: disponibilitatea apei pentru irigații, calitatea solului și natura contractului, fie că este în produse agricole, fie în bani.

În județul Ialomița, fermierii plătesc între 1.500 kg de grâu/hectar și 450 de euro/hectar, potrivit lui Bogdan Soare, agricultor local. El a explicat că a încheiat un contract cu durată de 10 ani pentru terenuri irigabile achiziționate de un fond de investiții danez: „Cea mai mare arendă este de 450 de euro pe hectar. Este mult, dar am posibilitatea de a iriga terenul și un contract stabil. Proprietarii sunt investitori, nu fermieri, și îi interesează modul în care exploatez terenul pentru a-i crește valoarea”., a spus fermierul în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport”.

Un alt agricultor, Ionel Arion, confirmă tendința ascendentă a arendei: „Cea mai mică arendă este de 1.500 kg de grâu la prețul INS, care e mereu mai mare decât prețul pieței. Cea mai mare este de 350 de euro pe hectar, acolo unde există acces la apă de irigații, dar infrastructura a fost construită pe cheltuiala mea”.

În Giurgiu, fermierul Fănel Pețanca afirmă că valoarea arendei variază în funcție de an și de condițiile meteorologice: „Am plătit și 1.700 kg de grâu pe hectar, alteori echivalentul în bani, adică 1.700 lei. În contracte am prevăzut un interval flexibil, între o valoare minimă și una maximă, tocmai din cauza fluctuațiilor de producție”.

Competiție pentru terenuri irigabile

Fermierii din sudul țării confirmă o tendință clară de creștere a arendei, stimulată de interesul crescut pentru terenurile cu posibilități de irigare și de competiția intensă pentru suprafețele productive. În unele cazuri, fermierii preferă să plătească arenda în produse agricole, pentru a evita pierderile generate de variațiile prețurilor la cereale.

