Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Alexandru Nazare, dezbătută acum în Senat

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu tema „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, va fi dezbătută și votată miercuri la Senat de la ora 10.00.

Update 11:19: Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă în Senat. La vot au fost înregistrați 94 de senatori prezenți: 21 au votat pentru, 46 împotrivă, 13 s-au abținut, iar 14 nu au votat.

Update 11:17: Moțiunea simplă este votată acum.

Update 10:43: Senatorul PSD Eugen Dogariu: ”Unde era AUR când PSD a cerut deficitul cu mult timp în urmă? Fugea de orice formă de guvernare, fiind părtaș cu Bolojan. Azi AUR ne copiază și descoperă ce PSD spunea de mult, că există o gaură lăsată de guvernul Bolojan și facturile au fost puse în sertar. AUR trăiește doar din crize. Nu stăm să ne plângem, ne interesează ce putem face de azi. Alții fac scandal politic, PSD a făcut urgent rectificare bugetară. PSD nu votează moțiunea simplă pentru că nu vrem să ne întoarcem la haos”, a declarat Dogariu.

Update 10:30: Alexandru Nazare a luat cuvântul în Senat.

„Am venit astăzi în Senat pentru că moțiunea simplă este un instrument legitim al Parlamentului. Titlul moțiunii formulează o acuzație gravă, pentru că atinge un aspect pe care un ministru de Finanțe are datoria să îl apere: încrederea în cifrele statului.

Voi răspunde de această dată cu explicații și date care să confirme că varianta prezentată de Guvernul României este cea corectă.

Ceea ce moțiunea numește, în fapt, „două metodologii” sunt, de fapt, cele prevăzute de lege.

Cele două metodologii sunt cea națională, numită cash, care înregistrează banii în momentul în care intră efectiv în Trezorerie sau ies din ea. Pe baza ei publicăm execuția bugetară.

A doua metodologie este ESA 2010, care înregistrează veniturile și cheltuielile în momentul în care ia naștere obligația, indiferent de ziua în care se face plata. Pe baza ei se judecă procedura de deficit excesiv și se compară între ele statele membre.

A fost atribuită integral unor facturi neplătite. Mai mult de jumătate nu provine din cheltuielile, nu pot fi facturi neplătite. Un singur miliard poate să fie datorat facturilor neplătite. Pe 25 ianuarie vom vedea datele finale. Nu suntem departe. Cum ajungem împreună acolo? Mai sunt câteva săptămânii importante. Acesta jumătate e mult mai greu de parcurs, toleranța populației e din ce în ce mai mică. Moțiunea spune ca avem cheltuieli de capital care au scăzut.

Ele sunt cele mai scumpe. Investițiile totale au crescut cu 30%. Invențiile au crescut prin modul în care am făcut economie. Dobânzile de azi sunt deficitele de ieri. Acum sunt 59 de miliarde la 10 luni. Singurul mod în care putem să oprim e să fim responsabili față de deficite. Libertatea de a luat decizii în acesta sală. Apărăm libertatea de decizie economică.

Finanțele publice ar trebui tratate cum tratăm politica externă. Ne putem contrazice, dar să păstrăm imaginea României. De ea depinde dobânda și rata. Rata pe care o plătește orice familie la bancă.”, a declarat Nazare.

Update 10:20: Petrișor Peiu citește textul moțiunii.

Update 10:14: Alexandru Nazare a ajuns lîn Senat.

Știre inițială

Astăzi se dezbate și votează în Senat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva lui Alexandru Nazare

Partidul lui George Simion susține că depunerea moțiunii a fost făcută ca urmare „a prezentării selective a situației finanțelor publice” și a cerut „publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar”.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situația fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din țară”, se arată în textul moțiunii.

AUR susține că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu ar oferi cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, a transmis AUR.

”Solicităm ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare”

În textul moțiunii, formațiunea subliniază că Alexandru Nazare a fost ministru al Finanțelor atât în Guvernul Bolojan, care a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD, cât și în cel condus de Luca Niculescu. AUR solicită ca ministrul Nazare ”modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar”.

„Partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale. Solicităm ministrului Finanțelor modificarea practicii actuale de raportare a execuției bugetare, astfel încât, cel puțin o dată pe trimestru, Ministerul Finanțelor să publice, alături de deficitul bugetar calculat potrivit metodologiei bazată pe fluxurile de numerar, și estimarea actualizată a deficitului bugetar conform metodologiei ESA”, se menționează în textul moțiunii.