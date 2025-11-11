Prima pagină » Actualitate » Cum poți păstra căldura în locuință fără să-ți crești factura la curent. Trucul simplu care poate fi aplicat zilnic

Cum poți păstra căldura în locuință fără să-ți crești factura la curent. Trucul simplu care poate fi aplicat zilnic

11 nov. 2025, 14:51, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În sezonul rece, creșterea temperaturii îm locuințe devine o obișnuință, însă acest obicei duce la facturi mari la încălzire. Conform experților, există o soluție simplă și gratuită ca să păstrezi căldura în casă.

Potrivit publicației italiene Selectra.net, un gest mic poate să facă diferența. La început de iarnă, folosirea excesivă a caloriferelor devine obișnuită, fapt care duce la creșterea cheltuielilor. Cu toate acestea, experții în eficiență energetică subliniază că creșterea aceasta nu este inevitabilă.

Ei recomandă însă o soluție simplă: în fiecare zi, la apus, trebuie să închizi obloanele și să tragi draperiile. Gestul acesta ajută la prevenirea pierderii căldurii acumulate pe parcursul zilei, fără să fie nevoie să crești temperature caloriferelor.

De altfel, Agenția Națională pentru Tehnologii Noi, Energie și Dezvoltare Economică Sustenabilă (ENEA) din Italia, menționează acoperirea ferestrelor pe timpul nopții cu obloane, rulouri sau draperii grele este esențială pentru a reduce pierderile de căldură”.

Potrivit Agenției Franceză pentru Tranziție Ecologică, ferestrele sunt responsabile pentru 10-15% din pierderile de căldură ale unei locuințe. Prin urmare, în numai 30 de secunde pe zi, poți crea un „scut termic” natural, reducând facturile și păstrând căldura mai mult timp.

foto ilustrativa: sursă foto: Envato

foto ilustrativa: sursă foto: Envato

Alte sfaturi pentru eficiență energetică

ENEA recomandă și alte practici pentru a optimiza consumul de energie:

  • Menține temperatura interioară la 19 °C. Fiecare grad în plus poate crește consumul cu până la 7%;
  • Fă întreținerea regulată a centralei și caloriferelor pentru a asigura eficiența acestora; Programează orele de funcționare ale sistemului de încălzire și evitați utilizarea acestuia când nu ești acasă;
  • Verific izolarea termică a locuinței, înlocuind ferestrele vechi și acoperind eventualele scurgeri de aer.

Prin aplicarea acestor măsuri, poți reduce costurile încălzirii și emisiile de CO₂, contribuind la un mediu mai curat.

Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025

