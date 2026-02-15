Rețeta de macaroane cu brânză a Monicăi Bîrlădeanu. Ce ingrediente folosește pentru un gust desăvârșit

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 47 de ani, le-a oferit celor care îi urmăresc activitatea în online rețeta sa de macaroane cu brânză.

Macaroanele cu brânză sunt un preparat care aduce aminte de gustul copilăriei. Actrița Monica Bîrlădeanu iubește și ea acest preparat. Vedeta a oferit pe Instagram rețeta sa pentru acest deliciu.

Monica Bîrlădeaunu a spus și ce folosește în plus față de rețeta clasică pentru ca preparatul să aibă un gust desăvârșit: ulei de cocos și coajă rasă de portocală în zahăr.

”Macaroane cu brânză, rețeta copilăriei, ușor actualizată… Ung tava cu ulei de cocos (îi dă o aromă foarte fină, dar incredibil de bună). Adaug un iaurt pe lângă brânza dulce și sărată. Adaug 1 lingură de coajă de portocală rasă, ținută în zahăr toată iarna (rețeta mamei)”, a explicat Monica Bîrlădeanu pe Instagram, potrivit click.ro.

Pentru rețeta de macaroane cu brânză a Monicăi Bîrlădeanu este nevoie de următoarele ingrediente: macaroane, brânză dulce, brânză sărată, iaurt, coajă de portocală în zahăr, ulei de cocos și sare.

Mod de preparare: Într-o oală se pune apa la fiert cu sare, iar când apa dă în clocot se adaugă pastele. Acestea se fierb conform indicațiilor de pe ambalaj. Când pastele sunt fierte se scurg de apă.

Într-un recipient se amesteca brânza dulce cu cea sărată, după gust, se adaugă iaurtul și se amestecă iar. Se adaugă coaja de portocală, după care se încorporează macaroanele și se amestecă ușor.

Compoziția se toarnă într-un vas termorezistent uns cu ulei de cocos, se dă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și se coace timp de 20-25 de minute.