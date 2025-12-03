Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”

Anca Alexandrescu a fost prezentă în emisiunea lui Marius Tucă și a vorbit despre acuzațiile care i se aduc că ar fi lucrat cu președinți ai Partidului Social Democrat.

Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că ideile suveraniste au venit încă din mandatul lui Adrian Năstase, apoi au continuat și la următorii lideri sociali-democrați.

Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile care i se aduc

De-a lungul timpului ea a intrat în atenția publicului pentru susținerea lui Călin Georgescu, însă acum a explicat faptul că ideile suveraniste nu au apărut brusc, ci se regăsesc încă din mandatul lui Adrian Năstase.

„O problemă care ținea de interesul general, atunci când ni se semnalau lucruri. E bine să lămurim aceste lucruri pentru că am fost acuzată că am lucrat cu aceste personaje despre care vorbim și nu m-am ascuns nicio clipă și mi-am asumat tot ce am făcut acolo ca și consilier de comunicare și sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat în acele guvernări. De exemplu primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase, cel care a făcut programul „Fabricat în România”, toată lumea a uitat lucrul acesta. Victor Ponta a candidat cu programul „Mândru că sunt român”, Liviu Dragnea este cel care a dat legea offshore, a băgat produsele românești în hipermarketuri, Viorica Dăncilă a fost prima…”, a spus Anca Alexandrescu în emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea ar vota-o

Marius Tucă i-a dezvăluit candidatei, faptul că Liviu Dragnea i-a mărturisit că ar vota-o la alegeri, însă ea nu a știut.

”Nu, nu am știut asta (n.r. că Liviu Dragnea ar vota-o)”, a spus Anca Alexandrescu

