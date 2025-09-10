Explicație năucitoare a lui Nicușor Dan la ancheta Gândul privind cameramanii președintelui: „Fac activitate voluntară” / Cum au ajuns doi civili mai aproape de șeful statului decât SPP

Cine sunt cameramanii președintelui? Din momentul în care Gândul a pus această întrebare prima dată, nu mai e liniște la Cotroceni. După ce Administrația Prezidențială ne-a expediat printr-un comunicat sec, președintele Nicușor Dan a încercat astăzi să explice misterul echipei de filmare și de producție, care se ocupă de materialele postate pe TikTok. „Este o activitate voluntară”, spune președintele, pentru Gândul.

Miercuri, șeful statului a fost întrebat de jurnalistul Gândul cine plătește echipa de filmare. După câteva momente de gândit, președintele a răspuns că echipa face o „activitate voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan.

„În acest moment, este o activitate voluntară pentru mine, ca persoană fizică, și nu există vreun contract de colaborare între Administrația Prezidențială și echipa de Tiktok. Nu-i plătește nimeni”, a răspuns președintele.

Președintele României, SPP și… niște băieți?

Acest răspuns al președintelui ne obligă să adresăm o altă întrebare:

Cum e posibil ca un președinte al unei țări de a cărui pază se ocupă o structură de forță, un șef de stat ale cărui activități zilnice țin strict de siguranța națională, să fie urmărit și filmat pas cu pas de niște persoane private?

Gândul a dezvăluit, în premieră, că președintele Nicușor Dan și familia acestuia au fost însoțiți, în vacanța de trei săptămâni, de o echipă de filmare. Cameramanii prezidențiali, echipați cu aparatură profesională au fost umbra familiei, pe munte, la biserici sau la festivalurile pe unde s-a relaxat Nicușor Dan cu Maia Sandu.

Munca lor s-a văzut în clipurile postate pe contul de TikTok al președintelui. Am întrebat Administrația Prezidențială cine a finanțat „echipa TikTok” și dacă membrii echipei au fost verificați de SPP, având în vedere că aceștia stau în preajma șefului statului.

Palatul Cotroceni a răspuns pentru Gândul că „nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate pe contul de TikTok al Președintelui României, Nicușor Dan, și nu a decontat sau achitat nicio sumă pentru realizarea acestora”.

