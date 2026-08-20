Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România, în ultimii ani. Analiza ultimelor decenii arată schimbări clare ale temperaturilor și ale frecvenței acestor episoade. Experții arată, printr-o serie de infografice, cum s-au schimbat valurile de căldură în țara noastră.

De altfel, sunt analizate evoluțiile de la o generație la alta și diferențele dintre regiuni. Datele ajută la separarea variațiilor naturale de tendințele pe termen lung. Schimbările climatice nu înseamnă doar temperaturi medii mai ridicate. Și fenomenele extreme se modifică, cu efecte directe asupra sănătății, agriculturii și ecosistemelor. Acestea influențează și consumul de energie și viața de zi cu zi.

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Un an foarte cald poate fi o excepție. O tendință menținută timp de mai multe decenii indică însă o schimbare climatică de durată, arată Infoclima.ro.

În material se explică ce reprezintă, de fapt, un val de căldură. Experții arată că este vorba despre o „perioadă de cel puțin 6 zile consecutive în care temperaturile maxime sunt mult peste valorile normale pentru acea perioadă a anului”. De altfel, datele mai indică faptul că în doar câteva decenii, țara noastră a trecut de la „veri aproape fără valuri de căldură la peste 20 de zile pe an”.

Tot mai multe zile cu valuri de căldură în România

De asemenea, experții au estimat pe baza tendinței fiecărui județ din România și creșterea numărului anual de zile cu valuri de căldură. Infograficul arată cum au evoluat aceste valuri în perioada 1961 – 2024. Infograficul arată o creștere accelerată a numărului de zile cu valuri de căldură în România, iar tendința devine mult mai pronunțată în ultimele decenii. Creșterea este cuprinsă între +17 și +27 de zile pe an, în funcție de județ.

1961-1970: numărul zilelor cu valuri de căldură este relativ redus în cea mai mare parte a țării;

1971-1980: este chiar una dintre perioadele cu cele mai puține astfel de zile;

1981-1990: începe creșterea;

1991-2000: valorile devin considerabil mai mari;

2001-2010: creșterea temperaturilor se accentuează;

2011-2020: harta devine predominant roșu-violet, ceea ce indică o creștere puternică;

2021-2024: deși perioada este incompletă, doar patru ani, valorile sunt deja foarte ridicate.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), infoclima.ro