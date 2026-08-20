Prima pagină » Actualitate » Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii

Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii

Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România. Cum s-a încălzit țara în ultimele decenii
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România, în ultimii ani. Analiza ultimelor decenii arată schimbări clare ale temperaturilor și ale frecvenței acestor episoade. Experții arată, printr-o serie de infografice, cum s-au schimbat valurile de căldură în țara noastră.

De altfel, sunt analizate evoluțiile de la o generație la alta și diferențele dintre regiuni. Datele ajută la separarea variațiilor naturale de tendințele pe termen lung. Schimbările climatice nu înseamnă doar temperaturi medii mai ridicate. Și fenomenele extreme se modifică, cu efecte directe asupra sănătății, agriculturii și ecosistemelor. Acestea influențează și consumul de energie și viața de zi cu zi.

Sondaj Gândul

Ești de acord cu tăierea burselor sociale pentru elevi de către Guvernul Bolojan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în România

Un an foarte cald poate fi o excepție. O tendință menținută timp de mai multe decenii indică însă o schimbare climatică de durată, arată Infoclima.ro.

În material se explică ce reprezintă, de fapt, un val de căldură. Experții arată că este vorba despre o „perioadă de cel puțin 6 zile consecutive în care temperaturile maxime sunt mult peste valorile normale pentru acea perioadă a anului”. De altfel, datele mai indică faptul că în doar câteva decenii, țara noastră a trecut de la „veri aproape fără valuri de căldură la peste 20 de zile pe an”.

Tot mai multe zile cu valuri de căldură în România

De asemenea, experții au estimat pe baza tendinței fiecărui județ din România și creșterea numărului anual de zile cu valuri de căldură. Infograficul arată cum au evoluat aceste valuri în perioada 1961 – 2024. Infograficul arată o creștere accelerată a numărului de zile cu valuri de căldură în România, iar tendința devine mult mai pronunțată în ultimele decenii. Creșterea este cuprinsă între +17 și +27 de zile pe an, în funcție de județ.

  • 1961-1970: numărul zilelor cu valuri de căldură este relativ redus în cea mai mare parte a țării;
  • 1971-1980: este chiar una dintre perioadele cu cele mai puține astfel de zile;
  • 1981-1990: începe creșterea;
  • 1991-2000: valorile devin considerabil mai mari;
  • 2001-2010: creșterea temperaturilor se accentuează;
  • 2011-2020: harta devine predominant roșu-violet, ceea ce indică o creștere puternică;
  • 2021-2024: deși perioada este incompletă, doar patru ani, valorile sunt deja foarte ridicate.

Evoluția climei din România

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), infoclima.ro

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei
14:42
Reacţia Maiei Sandu, după ce o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al R. Moldova. Cere o presiune „mult mai mare” asupra Rusiei
EDUCAȚIE Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
14:40
Sindicatele din educație cer respingerea proiectului de salarizare: „România alocă doar 3% din PIB pentru educație”
VIDEO Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
14:34
Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
14:27
Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
REACȚIE Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
14:21
Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Detaliul înfiorător din spatele unor picturi vechi de 2.000 de ani
COMUNICAT CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
15:05
CNAS organizează, în data de 22 septembrie 2026, concurs pentru directorii caselor de sănătate
FLASH NEWS Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
14:53
Guvernul demis tocmai a angajat România la plata a 1,05 miliarde de euro, până în 2041. Observațiile lui Toni Neacșu
FLASH NEWS Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
14:29
Pompierii români și maghiari lucrează la un plan comun de intervenție în caz de urgență
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
13:54
Nicușor Dan, mesaj după ce o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost distrusă de un avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră
NEWS ALERT CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor
13:54
CSM îi răspunde lui Dragoș Pîslaru și denunță minciuni și „dezinformare instituțională”, după ce ministrul interimar a spus că magistrații au creat polemici pe tema salariilor
INEDIT Monstrul din Sena: Un somn uriaș de peste 2 metri a fost capturat și eliberat chiar în inima Parisului
13:47
Monstrul din Sena: Un somn uriaș de peste 2 metri a fost capturat și eliberat chiar în inima Parisului

Cele mai noi

Trimite acest link pe