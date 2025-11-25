Prima pagină » Actualitate » Cum s-a răzbunat o femeie care nu a primit PRIORITATE pe trecerea de pietoni. Poliția Română a intervenit imediat

25 nov. 2025, 14:23, Actualitate
Cum s-a răzbunat o femeie care nu a primit prioritate pe trecerea de pietoni / Sursa FOTO: Envato

Pentru că nu a primit prioritate pe trecerea de pietoni, o femeie care era împreună cu băiețelul ei a decis să nu lase lucrurile așa și să-i dea lecție șoferului. Astfel, ea a recurs la un gest pe care nu mulți români îl fac.

Concret, a depus o sesizare pe site-ul Poliției Române, reclamând cele petrecute.

Iată ce s-a întâmplat

Iar la scurt timp distanță, a primit și un răspuns din partea autorităților: pe baza camerelor de supraveghere care au filmat incidentul, polițiștii i-au dat dreptate femeii, iar șoferul vinovat a rămas 60 de zile fără permis.

„Acum o săptămână eram împreună cu copilul, angajați în traversare. Văd că vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească. În mod normal, m-aș enerva și aș trece peste. Dar pentru că eram cu copilul, am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la Poliție”, a povestit femeia într-un mesaj scris pe platforma Reddit.

Ea a trimis sesizarea la adresa www.politiaromana.ro/ro/petitii-online.

„Două minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat. Azi am primit răspuns că cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă, i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă. Nu a fost necesar să vin să dau declarații, să fiu chemat în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă”, a adăugat femeia.

Ulterior, a explicat și de ce nu a trecut peste incident:

„În România anual au loc sute de accidente grave din cauza neacordării de prioritate pe trecere, multe soldate cu decese. E drept, multe sunt și din indisciplina pietonilor, care nu se asigură și «mor cu dreptatea în brațe», practic ce s-ar fi întâmplat și acum dacă nu m-aș fi oprit să îl las să treacă. Dar, data viitoare când pățiți și voi ceva de genul, faceți sesizare! Sunt șanse mari să fie camere și să se soluționeze. Poate așa se învață mulți să fie mai atenți în trafic și să fie evitate tragedii”.

Ce au pățit alți români

Imediat, la postarea ei au apărut zeci de mesaje, în care românii au povestit alte incidente similare.

„Bine că mi-ai zis! Eram cu căruțul azi, în zonă se lucrează și trotuarele sunt distruse, iar bordurile sunt ca vadul pe râu, cu greu le treci cu căruciorul de cât de înalte sunt. Ajung la trecerea de pietoni, văd în zare o mașină venind cu viteză mare și mă opresc. Zic: «Lasă, frate, dacă te oprești, trec! Altfel, aici înțepenesc!». Bine am făcut, că a trecut cu viteză pe trecere, fără să acorde prioritate, chiar pe lângă trotuar!”, a scris cineva.

„Dacă chiar funcționează, e miez! Săptămânal pățesc același lucru cu fetița la trecerea de pietoni de la parcul de lângă bloc”, este un alt comentariu.

„Oare doar eu cred că Poliția Rutieră ar putea acoperi deficitul bugetar într-o săptămână, dacă ar aplica toate amenzile ce se impun «bizonilor» din traficul românesc?”, a emis o părere altcineva.

„Petițiile adresate Inspectoratului General al Poliției Române sunt recepționate non-stop, prin intermediul formularului de petiții on-line,  iar petiționarul primește feedback rapid, la foarte scurt timp, prin care se poate stabili trasabilitatea petiției, aspect de natură a reduce semnificativ eventualele sincope generate de erorile umane”, dau asigurări reprezentanții Poliției Române.

