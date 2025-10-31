Prima pagină » Actualitate » Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”

Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”

31 oct. 2025, 14:01, Actualitate
Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”

Un incident rutier a avut loc la Brăila, joi, 30 octombrie 2025. Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni de un șofer în vârstă de 40 de ani. Conducătorul auto, care este cercetat penal, acum, a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”.

Incidentul a avut loc în plină zi, într-una dintre zonele intens circulate din Brăila. Cele două surori traversau strada în zona marcată. Potrivit datelor, conducătorul auto care le-a lovit pe cele două surori, de 4 și 14 ani, a susținut că nu le-ar fi observat atunci când pășeau pe trecerea de pietoni. Acesta a invocat că ar fi fost „un moment de neatenție”, ceea ce l-ar fi făcut să nu oprească la timp, pentru a acorda prioritate pietonilor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Accident grav în Brăila: două surori au fost lovite pe trecere de pietoni

La fața locului au intervenit autoritățile. Adolescenta în vârstă de 14 ani a fost externtă din spital, iar sora ei mai mică, de 4 ani, a fost transferată vineri dimineață, 31 octombrie 2025, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Minora prezintă o fractură la nivel cranian, arată stirileprotv.ro.

Două surori au fost lovite pe trecerea de pietoni, la Brăila / foto: Captură Știrile Pro TV

Accident pe raza localității Boteni

Un accident a avut loc pe raza localității Boteni, vineri, 31 octombrie 2025.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în urmă cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Boteni.

La fața locului s-au deplasat echipajele de la Garda Mociu, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În accident a fost implicat un autoturism, găsit de către forțele noastre în afara părții carosabile. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă o femeie de aproximativ 65 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”, transmite IPJ Cluj.

Accident pe raza localității Boteni, vineri, 31 octombrie 2025

Autorul recomandă:

Povestea fetei care a murit la 19 ani. Denisa a fost luată de un șofer la ocazie

Opt persoane au fost RĂNITE, după impactul dintre un microbuz și un TIR pe A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad-Nădlac

Sursă foto: capturi video Știrile Pro TV

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată
15:27
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată
VIDEO După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
15:09
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
15:00
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
REACȚIE Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
14:50
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
14:48
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată doar 69 de zile mai târziu
HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
15:00
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
RELIGIE Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
14:26
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
EXTERNE Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
14:19
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
ECONOMIE Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
14:02
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
ECONOMIE Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații
14:01
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații