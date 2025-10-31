Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”

Un incident rutier a avut loc la Brăila, joi, 30 octombrie 2025. Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni de un șofer în vârstă de 40 de ani. Conducătorul auto, care este cercetat penal, acum, a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”.

Incidentul a avut loc în plină zi, într-una dintre zonele intens circulate din Brăila. Cele două surori traversau strada în zona marcată. Potrivit datelor, conducătorul auto care le-a lovit pe cele două surori, de 4 și 14 ani, a susținut că nu le-ar fi observat atunci când pășeau pe trecerea de pietoni. Acesta a invocat că ar fi fost „un moment de neatenție”, ceea ce l-ar fi făcut să nu oprească la timp, pentru a acorda prioritate pietonilor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Accident grav în Brăila: două surori au fost lovite pe trecere de pietoni

La fața locului au intervenit autoritățile. Adolescenta în vârstă de 14 ani a fost externtă din spital, iar sora ei mai mică, de 4 ani, a fost transferată vineri dimineață, 31 octombrie 2025, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Minora prezintă o fractură la nivel cranian, arată stirileprotv.ro.

Accident pe raza localității Boteni

Un accident a avut loc pe raza localității Boteni, vineri, 31 octombrie 2025.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în urmă cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Boteni.

La fața locului s-au deplasat echipajele de la Garda Mociu, cu o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În accident a fost implicat un autoturism, găsit de către forțele noastre în afara părții carosabile. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă o femeie de aproximativ 65 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”, transmite IPJ Cluj.

Sursă foto: capturi video Știrile Pro TV