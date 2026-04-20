Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților

Experții în sănătate recomandă înlocuirea suplimentelor chimice cu cărți, pentru a calma sistemul nervos înainte de culcare.

În căutarea constantă a „pilulei magice” pentru sănătate, se trece adesea cu vederea faptul că cele mai eficiente soluții sunt și cele mai simple. Somnul de calitate a devenit un lux în societatea noastră, determinându-ne să recurgem la suplimente precum melatonina sau magneziul pentru a combate insomnia. Cu toate acestea, experții avertizează că aceste soluții rapide nu rezolvă problema de bază, dacă nu ne abordăm gestionarea zilnică a stresului, scrie La Razon.

Dormitul insuficient sau întreruperile din timpul somnului profund și REM afectează grav sănătatea fizică și emoțională. Potrivit comunicatorului științific Marcos Vázquez, înainte de a căuta un alt supliment, ar trebui să ne concentrăm pe activități care calmează sistemul nervos. Soluția ar putea consta în ceva la fel de tradițional precum cititul unei cărți fizice, un obicei care pregătește creierul pentru tranziția naturală de la alertă la relaxare.

Știința susține această practică cu date surprinzătoare. Astfel, un studiu condus de neuropsihologul David Lewis dezvăluie că cititul poate reduce nivelul de stres cu până la 68% în numai șase minute. Pe măsură ce ne cufundăm într-o poveste, ritmul cardiac încetinește, iar respirația se adâncește, eliberând tensiunea musculară acumulată. Acest efect este aproape instantaneu și permite o evadare mult mai eficientă de griji decât orice medicament.

Pentru a maximiza aceste beneficii, experții recomandă alegerea cărților tipărite sau a e-readerelor, evitând lumina albastră de la ecrane ce perturbă ritmurile circadiene. Astfel, pierzându-ne în imaginația unui autor, ne ajutăm mintea să se deconecteze de mediul digital. În cele din urmă, reînvierea acestui obicei nu numai că îmbogățește intelectul, dar se impune și ca cea mai puternică strategie de wellness pe care o avem la dispoziție.

