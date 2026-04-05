Prima pagină » Actualitate » De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții

De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții

De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Galerie Foto 3
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Somnul este unul dintre cele mai importante obiceiuri zilnice pentru o viață sănătoasă, iar diverse studii susțin ideea că ar trebui să dormim cel puțin 6 ore pe zi, deoarece fără el nu ne putem bucura de o sănătate bună. Cu toate acestea, în multe cazuri, somnul nostru este întrerupt în mijlocul nopții, deoarece ne trezim fără niciun motiv aparent, în special între orele 2 și 4 dimineața.

Știința și medicina sunt de acord asupra unei explicații și a unei soluții, iar aceasta are legătură cu ciclurile de somn, notează larazon.es.

Ce alimente să consumi la cină pentru a avea un somn odihnitor, potrivit unui studiu

FOTO – Caracter ilustrativ

Procesul activ al somnului este împărțit în mai multe faze, care pot fi clasificate ca somnolență, somn ușor, somn de tranziție sau profund și faza REM (Rapid Eye Movement/Mișcări Rapide ale Ochilor), în care visele intense apar deoarece activitatea cerebrală este foarte mare, dar mușchii noștri sunt inactivi.

Toate aceste faze sunt împărțite în cicluri de aproximativ nouăzeci de minute, care se repetă de mai multe ori pe parcursul nopții.

Totuși, etapele somnului nu durează la fel, ele variază pe parcursul nopții. De exemplu, la începutul nopții, corpul experimentează perioade mai scurte de somn REM și perioade mai lungi de somn profund.

Pe măsură ce noaptea progresează, perioadele de somn REM devin mai lungi, în timp ce perioadele de somn profund se scurtează. De asemenea, este posibil să te trezești între cicluri, coincidând cu etape de somn mai ușoare.

Acesta este motivul pentru care, în a doua jumătate a nopții, în special între 2 și 4 dimineața, somnul devine mai ușor și, prin urmare, este mai probabil să ne trezim fără niciun motiv aparent.

La aceste ore, creierul este mai aproape de starea de veghe, iar orice stimul intern sau extern poate declanșa o trezire. Acest lucru se referă, de exemplu, la sentimentele sau emoțiile pe care le păstrăm, stresul, anxietatea sau vârfurile de cortizol, precum și nevoia de a urina sau durerea fizică, printre altele.

De asemenea, lumina ambientală, zgomotul sau temperatura camerei pot perturba odihna. Aceștia sunt factori atât interni, cât și externi, care se schimbă constant și, prin urmare, ne influențează somnul.

La rândul său, comunitatea medicală este de acord că mai multe procese interne afectează calitatea și ciclurile somnului, acest lucru fiind legat de procesele hormonale care sunt activate în timpul zilei când somnul este mai ușor, iar cortizolul, hormonul stresului, joacă, de asemenea, un rol important.

Această temperatură începe să crească treptat în primele ore ale dimineții pentru a pregăti corpul pentru trezire, iar la persoanele cu suficient stres sau anxietate, această creștere poate fi suficientă pentru a provoca o trezire completă și prematură, care poate dura minute sau chiar ore, reducând astfel calitatea somnului nostru.

Cele 4 faze ale ciclului de somn:

  1. În prima etapă a somnului, adică primele 10 sau 15 minute după ce ne culcăm și vrem să dormim, apare faza cunoscută sub numele de somnolență, când corpul nostru ajunge într-o perioadă de veghe până când adormim. Aceasta este etapa în care este cel mai probabil să ne trezim și, la fel ca celelalte, este prezentă în toate ciclurile de somn;
  2. A doua fază este somnul ușor, care cuprinde aproximativ jumătate din ciclurile noastre. Corpul se deconectează încet de mediul înconjurător, iar perioadele de activitate cerebrală ridicată alternează cu perioade de intensitate mai mică. În această fază, experimentăm perioade în care simțim că corpul nostru este complet deconectat, similar cu momentul în care credem că cădem de pe o stâncă și ne trezim brusc;
  3. În a treia etapă, care durează doar două sau trei minute, intrăm într-o stare de relaxare profundă, care duce la următoarea etapă;
  4. A patra etapă, somnul profund, determină calitatea odihnei noastre. În cele din urmă, există faza REM, în care visăm și procesăm informații din lumea exterioară.

Autorul mai recomandă:

Te trezești peste noapte, în jurul orei 03:00? Ce spune un expert despre acest fenomen: „Corpul nostru va crede că este o problemă”

Este somnul odihnitor mai important decât 10.000 de pași pe zi?

O mică schimbare a rutinei de somn te-ar putea ajuta să trăiești mai mult, spune un studiu

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

Cele mai noi

Trimite acest link pe