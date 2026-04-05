De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții

Somnul este unul dintre cele mai importante obiceiuri zilnice pentru o viață sănătoasă, iar diverse studii susțin ideea că ar trebui să dormim cel puțin 6 ore pe zi, deoarece fără el nu ne putem bucura de o sănătate bună. Cu toate acestea, în multe cazuri, somnul nostru este întrerupt în mijlocul nopții, deoarece ne trezim fără niciun motiv aparent, în special între orele 2 și 4 dimineața.

Știința și medicina sunt de acord asupra unei explicații și a unei soluții, iar aceasta are legătură cu ciclurile de somn, notează larazon.es.

Procesul activ al somnului este împărțit în mai multe faze, care pot fi clasificate ca somnolență, somn ușor, somn de tranziție sau profund și faza REM (Rapid Eye Movement/Mișcări Rapide ale Ochilor), în care visele intense apar deoarece activitatea cerebrală este foarte mare, dar mușchii noștri sunt inactivi.

Toate aceste faze sunt împărțite în cicluri de aproximativ nouăzeci de minute, care se repetă de mai multe ori pe parcursul nopții.

Totuși, etapele somnului nu durează la fel, ele variază pe parcursul nopții. De exemplu, la începutul nopții, corpul experimentează perioade mai scurte de somn REM și perioade mai lungi de somn profund.

Pe măsură ce noaptea progresează, perioadele de somn REM devin mai lungi, în timp ce perioadele de somn profund se scurtează. De asemenea, este posibil să te trezești între cicluri, coincidând cu etape de somn mai ușoare.

Acesta este motivul pentru care, în a doua jumătate a nopții, în special între 2 și 4 dimineața, somnul devine mai ușor și, prin urmare, este mai probabil să ne trezim fără niciun motiv aparent.

La aceste ore, creierul este mai aproape de starea de veghe, iar orice stimul intern sau extern poate declanșa o trezire. Acest lucru se referă, de exemplu, la sentimentele sau emoțiile pe care le păstrăm, stresul, anxietatea sau vârfurile de cortizol, precum și nevoia de a urina sau durerea fizică, printre altele.

De asemenea, lumina ambientală, zgomotul sau temperatura camerei pot perturba odihna. Aceștia sunt factori atât interni, cât și externi, care se schimbă constant și, prin urmare, ne influențează somnul.

La rândul său, comunitatea medicală este de acord că mai multe procese interne afectează calitatea și ciclurile somnului, acest lucru fiind legat de procesele hormonale care sunt activate în timpul zilei când somnul este mai ușor, iar cortizolul, hormonul stresului, joacă, de asemenea, un rol important.

Această temperatură începe să crească treptat în primele ore ale dimineții pentru a pregăti corpul pentru trezire, iar la persoanele cu suficient stres sau anxietate, această creștere poate fi suficientă pentru a provoca o trezire completă și prematură, care poate dura minute sau chiar ore, reducând astfel calitatea somnului nostru.

Cele 4 faze ale ciclului de somn:

În prima etapă a somnului, adică primele 10 sau 15 minute după ce ne culcăm și vrem să dormim, apare faza cunoscută sub numele de somnolență, când corpul nostru ajunge într-o perioadă de veghe până când adormim. Aceasta este etapa în care este cel mai probabil să ne trezim și, la fel ca celelalte, este prezentă în toate ciclurile de somn; A doua fază este somnul ușor, care cuprinde aproximativ jumătate din ciclurile noastre. Corpul se deconectează încet de mediul înconjurător, iar perioadele de activitate cerebrală ridicată alternează cu perioade de intensitate mai mică. În această fază, experimentăm perioade în care simțim că corpul nostru este complet deconectat, similar cu momentul în care credem că cădem de pe o stâncă și ne trezim brusc; În a treia etapă, care durează doar două sau trei minute, intrăm într-o stare de relaxare profundă, care duce la următoarea etapă; A patra etapă, somnul profund, determină calitatea odihnei noastre. În cele din urmă, există faza REM, în care visăm și procesăm informații din lumea exterioară.

