Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare

Dacă te-ai gândit cum să decojești roșii rapid și eficient, află că există un truc genial care ar putea fi abordat și care nu îți va pune răbdarea la încercare. Preparatele tradiționale care vor fi conservate toamna aceasta pot conține, printre altele, și roșii, iar curățarea lor este necesară, de cele mai multe ori. Află mai jos metoda genială.

Există câteva metode eficiente pentru a decoji roșiile cât mai rapid. Decojitul roșiilor poate fi considerat un adevărat „test al răbdării”, însă utilizarea unui truc simplu, în bucătărie, ar putea ușura munca.

Truc simplu și eficient

Cel puțin în această perioadă a anului, multe persoane pregătesc diverse preparate pentru a le conserva. Printre acestea se numără zacusca, bulionul, sucul de roșii, ghiveciul de legume, dar și murături, gem, dulceață și compot. În cazul preparatelor alimentare care conțin roșii, de cele mai multe ori, acestea trebuie să fie decojite. Dar cum o poți face rapid și eficient? Răspunsul este simplu: poți folosi un truc genial care nu îți va pune răbdarea la încercare.

Cum să decojești roșii folosindu-te de cuburi de gheață

Trucul a fost încercat de „Savoruri Urbane” și a fost prezentat într-un videoclip pe YouTube. Deși ar putea părea bizar la prima vedere, cuburile de gheață ar putea ajuta la decojirea eficientă a roșiilor. Practic, trebuie să se producă un șoc termic pentru a îndepărta mai repede cojile roșiilor.

Tot ceea ce trebuie să faci este să speli corespunzător roșiile și să le crestezi în formă de cruce (în partea opusă cotorului). Apoi, timp de 30 de secunde le scufunzi în apă clocotită.

După aceea, scoți roșiile din apa clocotită și le pui pentru alte 30 de secunde într-un recipient cu apă și cuburi de gheață. Apoi, le decojești, arată Adevarul.ro.

