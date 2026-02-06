Prima pagină » Actualitate » Cum să faci ouă ochiuri perfecte. Specialiștii dezvăluie trucul care face diferența, un detaliu aparent banal

Cum să faci ouă ochiuri perfecte. Specialiștii dezvăluie trucul care face diferența, un detaliu aparent banal

06 feb. 2026, 22:54, Actualitate
Cum să faci ouă ochiuri perfecte. Specialiștii dezvăluie trucul care face diferența, un detaliu aparent banal
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Specialiștii în nutriție spun că momentul în care adaugi sarea este mai important decât cantitatea folosită, când faci ouă ochiuri, iar acest mic truc îți poate transforma complet micul dejun. Este un detaliu aparent banal, care poate face diferența dintre ouă prăjite perfecte și unele uscate sau cauciucate, scrie csid.ro.

Ouăle sunt printre cele mai simple, dar și cele mai delicate preparate din lume, iar o singură mișcare greșită poate distruge textura perfectă: sarea pusă la momentul nepotrivit.

Aproape toată lumea știe să gătească ouă – fierte, prăjite sau omletă – și poate tocmai de aceea pare că e greu să dai greș cu ele. Însă, în realitate, ouăle sunt printre cele mai sensibile alimente atunci când vine vorba de tehnică și detalii, iar una dintre cele mai frecvente și mai puțin observate greșeli ține de sare.

Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist

FOTO – Caracter ilustrativ

Cei mai mulți oameni adaugă sare chiar de la început și rezultă ouă care nu mai sunt moi și suculente, ci uscate, tari sau cu o textură cauciucată.

Deci, problema nu ține neapărat de tigaie, temperatură sau timp de gătire, ci de momentul în care sarea intră în contact cu oul.

Sarea nu este doar un potențiator de aromă, ci și un factor care influențează structura alimentelor, iar în cazul ouălor, aceasta acționează direct asupra proteinelor.

Atunci când oul este încălzit, albușul începe să se coaguleze, iar gălbenușul trece treptat de la o consistență cremoasă la una fermă.

Dacă sarea este adăugată prea devreme – fie în apă, fie direct peste ou înainte de a se găti – procesul de coagulare se modifică, iar proteinele se strâng mai rapid, albușul devine mai tare și își pierde textura fină, iar gălbenușul își pierde din cremozitate.

Tendința de a săra apa sau preparatul în sine, încă de la început, vine din alte rețete – paste, legume, carne – unde această tehnică funcționează, dar la ouă lucrurile stau diferit.

Chiar și coaja, în cazul ouălor fierte, este poroasă, ceea ce permite influențarea conținutului în timpul gătirii. E adevărat că rezultatul este un ou corect gătit, din punct de vedere tehnic, dar lipsit de acea textură delicată care face diferența dintre un preparat banal și unul reușit.

Pentru cele mai bune rezultate, ouăle ar trebui gătite fără sare la început, iar aceasta să fie adăugată la final – imediat după ce sunt gata sau chiar în farfurie, înainte de servire.

Astfel, sarea nu mai afectează structura proteinelor, ci doar intensifică gustul, albușul rămâne moale, gălbenușul echilibrat și cremos, iar preparatul își păstrează finețea naturală.

Ouăle au o aromă delicată, care nu are nevoie de intervenții agresive, iar sarea adăugată prea devreme poate estompa această subtilitate.

În schimb, un praf de sare presărat la final funcționează ca un accent discret, care respectă ingredientul de bază.

În concluzie, un ou gătit corect nu are nevoie de sosuri complicate sau condimente în exces, ci este suficient să știi când să adaugi sarea.

