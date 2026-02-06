Prima pagină » Actualitate » Experții germani au găsit doar două uleiuri de măsline considerate bune pentru consum, după ce au analizat 25 de sortimente

07 feb. 2026, 00:35, Actualitate
Experții germani de la Stiftung Warentest* au analizat 25 de uleiuri de măsline vândute în magazine și, astfel au găsit doar două sortimente considerate bune pentru consum, potrivit csid.ro.

Teste făcute de organizația independentă Stiftung Warentest (ediția februarie 2026) s-au concentrat pe caracteristici esențiale ale uleiului de măsline:

  • gust și calitate organoleptică;
  • compoziția chimică;
  • puritatea și proprietățile sănătoase.

Multe mărci, inclusiv unele cunoscute sau scumpe, nu au obținut scorurile așteptate, iar calitatea generala a uleiurilor bune este mai rară decât s-ar crede.

Care sunt cele două uleiuri de măsline recomandate de experți:

  1. Cillo Mono Natives Olivenöl Extra Coratina – un ulei cu profil premium, evaluat pozitiv atât la gust, cât și la compoziția de calitate, dar la un preț mai ridicat (aproximativ 54 €/litru).
  2. Alnatura Olivenöl Nativ Extra (Bio) – o variantă mai accesibilă ca preț (circa 13,98 €/litru) și totodată apreciată pentru calitatea sa, inclusiv în testele organoleptice.

Ambele produse au primit calificativul „bun”, dar niciun ulei testat nu a obținut nota maximă „foarte bun”.

Sursa: Arhiva Gândul

Ce arată testul despre uleiurile mai ieftine

Unele uleiuri din supermarketuri sau discounteri nu s-au descurcat bine în test: Mărci proprii ale unor lanțuri alimentare – cum ar fi unele sortimente de la Aldi – au avut rezultate slabe, atât la gust, cât și la parametrii calitativi.

Rezultatele testului:

  • prețul mare nu garantează neapărat calitatea uleiului de măsline;
  • produsele bio sau extra virgin analizate atent pot fi și mai bune decât unele mărci celebre;
  • consumatorii ar trebui să fie atenți la etichetă și, dacă e posibil, să aleagă uleiuri verificate și certificate.

Sfaturi rapide, când cumperi ulei de măsline

Dacă vrei un produs de calitate:

  • alege extra virgin, obținut prin presare la rece – păstrează antioxidanți și componente nutritive mai bine decât uleiurile rafinate.
  • verifică originea și aciditatea – sub 0,8 % este un semn de calitate superioară.
  • dacă un ulei este certificat bio/ecologic, are adesea standarde stricte de producție.

*Stiftung Warentest este o organizație germană de consumatori și o fundație implicată în investigarea și compararea bunurilor și serviciilor într-un mod imparțial. A fost înființată la 4 decembrie 1964 de către Republica Federală Germania ca fundație independentă de drept civil și are sediul la Berlin, cf. Wikipedia.

