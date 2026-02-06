Experții germani au găsit doar două uleiuri de măsline considerate bune pentru consum, după ce au analizat 25 de sortimente

Experții germani de la Stiftung Warentest* au analizat 25 de uleiuri de măsline vândute în magazine și, astfel au găsit doar două sortimente considerate bune pentru consum, potrivit csid.ro.
Teste făcute de organizația independentă Stiftung Warentest (ediția februarie 2026) s-au concentrat pe caracteristici esențiale ale uleiului de măsline:
Multe mărci, inclusiv unele cunoscute sau scumpe, nu au obținut scorurile așteptate, iar calitatea generala a uleiurilor bune este mai rară decât s-ar crede.
Ambele produse au primit calificativul „bun”, dar niciun ulei testat nu a obținut nota maximă „foarte bun”.
Unele uleiuri din supermarketuri sau discounteri nu s-au descurcat bine în test: Mărci proprii ale unor lanțuri alimentare – cum ar fi unele sortimente de la Aldi – au avut rezultate slabe, atât la gust, cât și la parametrii calitativi.
Rezultatele testului:
Dacă vrei un produs de calitate:
*Stiftung Warentest este o organizație germană de consumatori și o fundație implicată în investigarea și compararea bunurilor și serviciilor într-un mod imparțial. A fost înființată la 4 decembrie 1964 de către Republica Federală Germania ca fundație independentă de drept civil și are sediul la Berlin, cf. Wikipedia.
