Prima pagină » Actualitate » Ce nu ar trebui să mănânci niciodată la micul dejun pentru a evita problemele digestive. Lista cu alimentele care le pot provoca

30 ian. 2026, 23:27, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Envato

Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, care ne oferă energia necesară pentru întreaga zi și este esențial pentru sănătatea intestinelor. Dar cum vă puteți începe ziua într-un mod care să vă protejeze flora intestinală și ce ar trebui să evitați? De la musli sănătos și ouă cu bacon, până la toast cu avocado, există o mulțime de opțiuni gustoase la micul dejun.

Dar nu toate sunt prietenoase cu intestinul, care nu doar digeră mâncarea, ci susține și sistemul imunitar. Astfel, un început de zi echilibrat ajută la menținerea unui mediu bacterian sănătos și la protejarea organismului, notează portalului de știri schweizer-illustrierte.ch.

Ce nu este indicat să consumi la micul dejun

Diminețile pot fi haotice, dar nu vă grăbiți să mestecați o felie de pâine între duș și prinderea autobuzului. Acest obicei pune un stres suplimentar pe sistemul digestiv. E mai bine să vă treziți câteva minute mai devreme și să începeți ziua într-un ritm relaxat. E benefic pentru corp, dar și pentru suflet.

Bacon și cârnați

Prea multă carne roșie, mai ales dimineața, poate afecta negativ intestinul și flora sa bacteriană. Problemele digestive nu sunt singurele riscuri; pe termen lung, și inima are de suferit.

Gogoși și croissante

Croissantele și gogoșile par tentații irezistibile, dar acestea sunt bogate în grăsimi, zahăr și făină rafinată. Așadar, această combinație nu este deloc prietenoasă cu intestinul și poate provoca inflamații.

Clătite și waffles

Același pericol se aplică și clătitelor sau waffles-urilor. Făina albă nu este aliatul intestinului, așa că e mai bine să le evitați dimineața.

Alcool

Un pahar de Prosecco la brunch poate părea relaxant, dar alcoolul încetinește digestia și deshidratează organismul, inclusiv intestinele.

Ce să consumați, pentru un intestin sănătos

Un pahar de apă dimineața

Înainte de micul dejun, începeți ziua cu un pahar de apă rece sau călduță. Aceasta reface nivelul de hidratare și stimulează digestia în mod natural.

Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu

FOTO – Caracter ilustrativ

Iaurt natural

Un mediu bacterian echilibrat în intestin este esențial pentru sănătate, iar bacteriile lactice din iaurt, chefir, brânză de vaci sau lapte bătut au efect probiotic și întăresc imunitatea intestinală.

Fulgi de ovăz

Fulgii de ovăz, fie în terci, fie în musli, sunt un superaliment recunoscut. Fibrele din ovăz susțin microbiomul intestinal și mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Ouă

Ouăle sunt o opțiune caldă excelentă pentru micul dejun. Fie că sunt omletă, ouă jumări sau ochiuri, ele furnizează nutrienți esențiali precum acid folic și zinc, iar proteinele contribuie la senzația de sațietate.

Semințe de in

Adăugate în musli, semințele de in pot ameliora probleme digestive. Lăsate la înmuiat peste noapte, mucilagiul ajută la tranzitul intestinal și poate reduce constipația. Mai mult, furnizează acizi grași omega-3 și fibre valoroase pentru intestin.

Desertul viral de pe internet. Ai nevoie de doar două ingrediente care nu necesită coacere

De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii

Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Prăjitura cu ciocolată sățioasă pentru întreaga zi. Până și medicii o recomandă

