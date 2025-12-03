Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire

Părinții din România pot să strângă câte 6.400 de euro pentru copii, iar asta fără ca banii să fie impozitați de către stat.

Instrumentul de economisire este pus la dispoziție de către stat. El este foarte practic și la îndemâna tuturor celor vor să le asigure copiilor, la majorat, o sumă frumușică.

Astfel, începând din 2019, pentru toți copiii din România este disponibil un instrument de economisire care le poate asigura acestora, la majorat, suma de 6.400 de euro.

Banii pot să fie strânși într-un cont de economii deschis automat la Trezoreria Statului, pe care fiecare copil îl are. În acel cont, oricine poate să depună bani fără să facă vreo cerere în acest sens. La fiecare 1.200 de lei depuși pe an, statul adaugă 600 de lei, cu o dobândă anuală la sold de 3 la sută. Cei care vor să beneficieze de cei 600 de lei trebuie să facă facă depunerea până la finalul lunii.

Contul se numește Junior Centenar, deschis automat de stat ca variantă de econimisire până la vârsta de majorat, și poate fi alimentat până la finalul anului.

Însă puțini știu de acest instrument de economisire, iar potrivit datelor oficiale, nici măcar patru la sută dintre copiii din România nu au bani depuşi în acest cont. La finalul anului trecut, mai puțin de 150.000 de copii aveau bani depuşi în conturile deschise de stat, potrivit observatornews.

„Îl consider un instrument bun şi pentru educaţia financiară a copilului, pentru că poţi să îl implici şi pe el mergând de mânuţă cu el la Trezorerie cu câţiva bănuţi din puşculiţa lui pe care îi completezi tu, ca părinte. l-au folosit şi fetele mele. Fata cea mare a făcut anul trecut 18 ani şi şi-a retras banii, i-au fost transferaţi în contul personal, bancar”, spune consultantul financiar Adrian Asoltanie, potrivit sursei citate.

Prin comparaţie, o asigurare investiţională pentru care nu se plăteşte impozit pe profit poate dubla suma depusă în 18 ani, indică calculele analiştilor.

De cealaltă parte, și băncile vin cu instrumente de economisire pentru copii.

„Sunt două componente principale. Cea de economisire şi cea de protecţie. Vorbim de o sumă garantată la majoratul copilului de care poate beneficia de anumite nevoi cât şi de protecţie– atât timp cât se întâmplă ceva cu părintele, ca membru asigurat, societatea de asigurări va prelua plata primelor de asigurare până la vârsta majoratului”, a declarat Mihai Perieţeanu, consultant bancar, conform sursei citate.

