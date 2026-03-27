Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara

Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara
Buruienile din curte pot deveni inestetice, iar primăvara este un moment oportun să scapi de ele. Un expert în grădinărit arată ce ar trebui să faci înainte de a tunde gazonul, cu scopul de a scăpa de aceste plante care se răspândesc rapid în multe zone al grădinii. Activitatea durează 5 minute și este necesară în această perioadă.

Trifoiul, păpădia, dar și alte plante pot fi, uneori, dificil de îndepărtat. Astfel de plante tind să reapară mai mereu, ceea ce ar putea să contribuie la un aspect inestetic al grădinii. Reprezentanții RHS (Royal Horticultural Society) au adus în atenție câteva metode simple de eliminare a buruienilor.

Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni. Activitatea durează 5 minute și este necesară primăvara

Ce să faci înainte de a tunde gazonul, ca să scapi de buruieni

Ce să faci înainte de tunderea gazonului, primăvara

Aceștia subliniază faptul că multe dintre aceste buruieni sunt flori sălbatice native. Ei spun că ar fi mai potrivite pentru fauna sălbatică. Însă, dacă ai în plan să îți menții o peluză tradițională și îngrijită, ei recomandă mai multe soluții care nu sunt chimice. Experții RHS spun că buruienile cresc rapid acolo unde iarba se dezvoltă neuniform. Din acest motiv, primăvara, există posibilitatea să vezi mai multe zone din curte care sunt brusc acoperite de buruieni, scrie Express.co.uk.

Un sfat recomandat de experți este greblarea gazonului înainte de tunderea lui. Acest lucru este util în special pentru buruieni precum „Ranunculus repens” (Piciorul Cocoșului târâtor – flori galbene, mici) și Șopârliță (cunoscută și drept Veronica/Ventrilica, flori mov).

Te poți axa pe zonele cu buruieni. poți grebla în mai multe direcții pentru a ajuta la ridicarea tulpinilor care stau plate. Odată ce buruienile sunt îndepărtate, tunde-le ca de obicei. Te poți folosi de mașina de tuns iarba, de exemplu. Iarba densă este cel mai bun inhibitor natural al buruienilor, ceea ce înseamnă întreținerea gazonului pe tot parcursul anului. Potrivit RHS, tunderea regulată a gazonului în primăvară ajută la descurajarea creșterii buruienilor.

Ar fi ideal să nu tunzi gazonul mult prea scurt, pentru a nu risca să reapară buruienile.

