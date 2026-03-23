Prima pagină » Actualitate » La ce folosește buzunarul mic al blugilor, de fapt

Te-ai întrebat vreodată la ce folosește buzunarul mic al blugilor, de fapt? Majoritatea pantalonilor de blugi au un asemenea compartiment de mici dimensiuni, iar pentru multe persoane a reprezentat un adevărat mister. Ce scop are, însă? De ce există un asemenea buzunar mic? Iată mai jos.

Blugii sunt aproape nelipsiți din garderobă, fiind o piesă care poate fi utilizată în multe combinații vestimentare. Blugii pot fi folosiți la o ținută casual, relaxată. Denimul are o istorie lungă, iar în jurul unui element pendulează un adevărat mister. Și anume, la ce folosește buzunarul mic al blugilor, de fapt?

În prezent, blugii sunt disponibili într-o varietate de croieli, culori și stiluri. Unele perechi sunt vândute cu talie înaltă, altele au un croi larg sau skinny. Un element, în schimb, poate fi observat în cazul mai multor tipuri de blugi. Și anume, faptul că buzunarul frontal al unei perechi de blugi are un buzunar suplimentar, mult mai mic, plasat la șold, arată Express.co.uk.

„La ce sunt folosite buzunarele mai mici din buzunarele blugilor? Știe cineva la ce se folosește buzunarul mai mic și la ce este conceput?”, a întrebat un utilizator pe platforma Reddit.

De ce există buzunarul mic al blugilor

În secțiunea de comentarii, mulți utilizatori Reddit au fost dornici să-și împărtășească gândurile, unii oferind glume și remarci vesele, iar alții împărtășind cum au folosit personal micul buzunar, scrie sursa citată.

Unii dintre utilizatori au spus ce scop au oferit buzunarului mic. Unii au zis că depozitează monede, alții bricheta. Altcineva a spus că își ținea dispozitivul iPod Nano, fiind de mici dimensiuni. Dar, scopul buzunarului este altul. Pe timpuri, era folosit pentru ceasurile de buzunar.

Conform Britannica: „Buzunarul mic așa cum îl știm astăzi nu a făcut parte din blugii produși în masă de Levi Strauss and Co până în anii 1890, când cumpărătorii țintă pentru pantalonii de lucru erau dulgheri, lucrătorii feroviari, fermierii și minerii”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe