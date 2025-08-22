Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani

Dosarul grupului de polițiști de la Serviciul Rutier Sibiu, acuzați de 154 de fapte de luare de mită în doar câteva luni, a devenit public în 2021 și a fost pus pe rolul instanțelor în urmă cu mai bine de trei ani. Cu toate acestea, dosarul nu a fost judecat pe fond deloc nici până în ziua de azi, transmite Turnul Sfatului, citat de G4Media.

De-a lungul celor trei ani, dosarul polițiștilor corupți din Sibiu a fost plimbat pe la cinci instanțe. Între timp, cel puțin doi dintre inculpați au ieșit la pensie. Abia la sfârșitul lunii trecute, magistrații de la Curtea de Apel Târgu Mureș au decis, definitiv, că judecata poate începe, după ce au anulat o parte dintre probele care-i vizează pe cinci dintre cei 20 polițiști, implicați.

În mod ironic, însuși polițistul care a colaborat cu serviciul de protecție internă și a denunțat „corupția endemică” din rândul colegilor săi, a fost prins, de asemenea, de luare de mită.

Legea în vigoare spune că orice dosar penal trebuie să treacă printr-o fază inițială de judecată în cameră preliminară, unde judecătorul de drepturi și libertăți este chemat să constate dacă rechizitoriul și probele aferente respectă rigorile legii.

O parte dintre polițiști au dat vina pe lipsa de imparțialitate a judecătorilor și presiunea mediatică

Tribunalul Sibiu nu a ajuns, însă, în stadiul în care să judece această fază preliminară. După ce două judecătoare au făcut cerere de abținere, o parte dintre polițiștii trimiși în judecată a solicitat strămutarea cauzei și a invocat o presupusă lipsă de imparțialitate a judecătorilor, eventuale ingerințe ale șefului Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, dar și presiunile mediatice la care ar fi fost supus dosarul.

Astfel, în aprilie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a încuviințat strămutarea dosarului la Tribunalul Hunedoara.

La Hunedoara, instanța a fost chemată mai întâi să judece solicitările mai multor polițiști de ridicare a măsurile asiguratorii instituite pe mașinile lor. Acest proces a scos la iveală că majoritatea polițiștilor conduce mașini marca Audi.

Ulterior, faza de cameră preliminară s-a întins pe parcursul a nu mai puțin de un an. Pe 24 mai 2024, Tribunalul Hunedoara a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii sibieni.

Toți cei 20 de polițiști trimiși în judecată au contestat această decizie. Chiar înainte să se judece acest apel, o parte dintre ei a cerut din nou strămutarea dosarului, demers pentru care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, unde magistrații au dispus strămutarea apelului de la Alba Iulia la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde judecata a început în luna mai a acestui an.

Aici, procedura de cameră preliminară s-a încheiat definitiv pe 30 iulie 2025, prin respingerea contestațiilor a 15 dintre polițiști

