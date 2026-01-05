Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt

Stataistica spune că, financiar vorbind, trăim mai bine de cât părinții noștri. Dar cum se împacă acest lucru cu realitatea: ce rămâne, efectiv, în buzunarul unei familii.

Realitatea economică ni s-a schimbat odată cu venirea noului an. Dramatic, odată cu creșterile de taxe. Cât de bogați sunt românii, de fapt? Există și un răspuns statistic și obiectiv. În cazull unei familii medii de 45 de ani: cu doi adulți cu o medie de 20 de ani de muncă și un copil adolescent. În România, locuința este principalul activ. Avem cei mai mulți proprietari din Europa. Potrivit BNR, economiile se ridică la 12.000 de euro (60.000 de lei), iar contribuțiile la pilonul doi sunt, optimist vorbind, de aproximativ 20.000 de euro.

Astfel, o familie de 45 de ani deține o locuință în valoare de 600.000 de lei, economii de 60.000 de lei și contribuții la Pilonul doi de 100.000 de lei. Ea are, însă, și un credit ipotecar cu un un sold de 250.000 de lei.

Acum intră în ecuație și datoriile, iar cea mai importantă și ușor cuantificabilă este creditul ipotecar. În aceste condiții, sunt încă 10-15 ani de plată pentru un sold de 250.000 lei. Potrivit unei simple ecuații matematice, averea netă a unei familii medii de 45 de ani în România, adică diferența dintre suma activelor (locuință, economii, Pilonul doi) și datorii (credit ipotecar), este de circa 100.000 de euro, adică 500.000 de lei.

De altfel, Cifrele arată că, pentru prima dată, această generație trăiește mai bine decât părinții ei, cu toate că este greu de resimțit acest lucru, deoarece familia medie rămâne expusă șocurilor, iar bunăstarea și stabilitatea depind aproape în integralitate de siguranța locului de muncă și a salariului.

Așadar, pentru o familie medie de 45 de ani, activele minus datoriile indică o avere netă de 500.000 de lei.

Autorul recomandă:

Am făcut calculul complet. Ce salariu ar trebui sa câștigi în 2026 pentru meseria ta, în România