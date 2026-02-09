Cum se face prăjitura cu mălai. Rețeta Corneliei Rednic

Interpreta de muzică populară Cornelia Rednic a oferit rețeta unei prăjituri cu mălai, așa cum o face ea.

Cornelia Rednic nu este doar o interpretă de muzică populară apreciată de public, ci și o gospodină desăvârșită.

Artista postează frecvent, pe contul ei de pe o rețea de socializare, diverse rețete de prăjituri delicioase.

De data aceasta, artista le-a oferit celor care îi urmăresc activitatea în mediul online rețeta unei prăjituri cu mălai, care nu doar că arată apetisant, ci necesită ingrediente puține și timp scurt de preparare.

Iată ce ingrediente sunt necesare pentru prăjitura cu mălai a Corneliei Rednic și modul de preparare:

”Prajitura de malai:

– 1 cana malai;

– 1 cana zahar;

– 1/2 cana faina alba;

-1 cana iaurt gras sau smantana;

– 1/2 cana ulei;

– 1/2 cana unt topit;

– 4 oua;

– 1 praf de copt;

– coaja de portocala, vanilie.

Se face un aluat moale, care curge. Se da la cuptor la 180 grade pt 45-50 min, sau pana cand e bine rumenita pe deasupra.

Se serveste cu smantana si dulceata de afine”.