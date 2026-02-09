Prima pagină » Actualitate » Cum se face prăjitura cu mălai. Rețeta Corneliei Rednic

Cum se face prăjitura cu mălai. Rețeta Corneliei Rednic

09 feb. 2026, 13:00, Actualitate
Cum se face prăjitura cu mălai. Rețeta Corneliei Rednic
Galerie Foto 6
Cum se face prăjitura cu mălai

Interpreta de muzică populară Cornelia Rednic a oferit rețeta unei prăjituri cu mălai, așa cum o face ea.

Cornelia Rednic nu este doar o interpretă de muzică populară apreciată de public, ci și o gospodină desăvârșită.

Artista postează frecvent, pe contul ei de pe o rețea de socializare, diverse rețete de prăjituri delicioase.

De data aceasta, artista le-a oferit celor care îi urmăresc activitatea în mediul online rețeta unei prăjituri cu mălai, care nu doar că arată apetisant, ci necesită ingrediente puține și timp scurt de preparare.

Iată ce ingrediente sunt necesare pentru prăjitura cu mălai a Corneliei Rednic și modul de preparare:

”Prajitura de malai:

– 1 cana malai;

– 1 cana zahar;

– 1/2 cana faina alba;

-1 cana iaurt gras sau smantana;

– 1/2 cana ulei;

– 1/2 cana unt topit;

– 4 oua;

– 1 praf de copt;

– coaja de portocala, vanilie.

Se face un aluat moale, care curge. Se da la cuptor la 180 grade pt 45-50 min, sau pana cand e bine rumenita pe deasupra.

Se serveste cu smantana si dulceata de afine”.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag
12:39
S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag
JOBURI La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
12:37
La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
FLASH NEWS Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”
12:24
Șeful DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. ”DNA este o instituție atractivă. Ne ghidăm doar după lege și probe”
ULTIMA ORĂ Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor
12:02
Arme letale aduse ilegal din Turcia și vândute în România: 11 percheziții în județul Dâmbovița, într-un dosar de contrabandă calificată și nerespectare a regimului armelor și al munițiilor
Gabriela Firea și-a botezat nepoata. A arătat impecabil la petrecere
12:00
Gabriela Firea și-a botezat nepoata. A arătat impecabil la petrecere
SPORT 4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”
11:55
4 fotbaliști de la FCSB, scoși din echipă de Gigi Becali. Finanțatorul a luat decizia imediat după meciul cu Oțelul: „Nu vor juca”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
La ce vârstă atingem cea mai bună formă fizică?

Cele mai noi

Trimite acest link pe