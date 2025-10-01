Prima pagină » Actualitate » Cum și-a motivat agresorul livratorului din Bangladesh ATACUL feroce. ”Am sânge pur, nu pot respira acelaşi aer cu subumanii”

01 oct. 2025, 12:59, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Agresorul livratorului din Bangladesh a oferit o explicație bizară pentru atacul său extrem de dur de la finalul lunii august. Bucureșteanul a declarat că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu ”subumanii ăştia”.

Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a declarat, că nu poate să respire acelaşi aer cu ”subumanii ăştia”. Mai mult, susține că a avut mereu ”sânge pur”. Informaţia apare în decizia Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care este menţinută arestarea sa preventivă.

Agresorul este considerat de instanță un pericol public

Judecătorul de la Tribunalul Bucureşti care a menţinut arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran şi-a motivat decizia şi prin faptul că ”în ceea ce priveşte starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertatea a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relaţiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce”.

FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Image: 982122760, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no

Astfel, judecătorul a invocat faptul că ”motivele josnice care au stat la baza comiterii actelor de agresiune rezultă şi din cuprinsul foii suplimentare de evoluţie şi tratament unde s-a consemnat declaraţia inculpatului potrivit căreia acesta nu poate să respire acelaşi aer cu «subumanii ăştia», care în aprecierea sa nu sunt oameni, menţionând cu această ocazie că el a avut mereu «sânge pur»”, transmite G4Media.

În motivare, judecătorul a observat că fenomenul discriminării rasiale este în proces de amplificare, ”fiind promovat pe diverse căi, în mod infam de anumite persoane” şi că ”Acest fenomen trebuie supravegheat cu atenţie de autorităţi deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială şi este complet incompatibilă cu valorile statului de drept, rasismul subminând însăşi baza democraţiei şi contravine demnităţii umane”.

Livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale

Pe data de 26 august, în jurul orei 22.30, în Municipiul Bucureşti, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit cu pumnul în faţă un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că ”este un invadator”, cerundu-i ”să se întoarcă la el în ţară”. Tudoran a fost prins la scurt timp de către un poliţist aflat în timpul liber care a observat incidentul. Conform actelor de la Medicină Legală, livratorul a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Pe 27 august, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzaţia de ”lovire şi alte violenţe”, decizie menţinută pe 5 septembrie de Tribunalul Bucureşti. În timpul cercetărilor pentru săvârşirea acestei infracţiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe reţelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său şi pentru ”utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe”. În acest sens, el ar fi distribuit pe o platformă online un colaj video cu simboluri ale Mişcării Legionare şi o imagine cu Adolf Hitler în timp ce se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă.

