Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali. Ce sumă a scos din buzunar patronul FCSB: „Să ducă la familie!”

Câți bani a primit un livrator nepalez de la Gigi Becali. Patronul FCSB a dovedit, din nou, mărinimie. „Să ducă la familie!”, a spus latifundiarul.

Potrivit PROSPORT, patronul de la FCSB face un nou gest de omenie. După ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în București și un muncitor nepalez a ajuns în comă la spital, după ce a fost agresat la Cluj-Napoca, iată și o știre pozitivă.

Gigi Becali spune că dă bani livratorilor pe care îi vede pe stradă, ori de câte ori are ocazia. „Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ia 200 de euro. «Ia 100 de euro». Și când mă duc la magazin sau la restaurante. «Ia 100 de euro!».

Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, «Ia 100 de euro, ia 200 de euro». Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Sursa foto colaj: Captură YTB / prosport.ro

